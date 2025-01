Ο Τζόσουα Ζίρκζεϊ βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής, όχι για την απόδοσή του, αλλά για έναν άσεμνο πανηγυρισμό που μπορεί να φέρει «καμπανάκια» από την Premier League.

Ο Τζόσουα Ζίρκζι κινδυνεύει με τιμωρία από την Premier League μετά από άσεμνη κίνηση κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών στο παιχνίδι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στη Σαουθάμπτον(3-1).

Ο Ολλανδός επιθετικός, πανηγυρίζοντας ένα από τα γκολ της ομάδας του, εθεάθη να πιάνει τα γεννητικά του όργανα, προκαλώντας αντιδράσεις. Το περιστατικό βρίσκεται πλέον υπό εξέταση από τη Premier League, που μπορεί να επιβάλει ποινή.

Οι Red devils από την πλευρά τους δεν έχουν σχολιάσει ακόμα το περιστατικό ,ενώ ο Ζίρκζι ενδέχεται να κληθεί να απολογηθεί.

🚨 BREAKING: Joshua Zirkzee is facing a potential BAN for this celebration after Amads goal. 👀👇🏻 pic.twitter.com/OZr9tuA4Ok