Φάκελο για τη χειρονομία του Τζουντ Μπέλινγκχαμ μετά το φοβερό ανάποδο ψαλίδι του κόντρα στη Σλοβακία θα ανοίξει η UEFA.

Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ πήγε... γυρεύοντας και ίσως «πληρώσει» το τίμημα. Ο 20χρονος «έσωσε» την Αγγλία με απίθανο ανάποδο ψαλίδι στην πρόκριση στους «8» του EURO 2024 κόντρα στη Σλοβακία και στη συνέχεια έγινε viral!

Ο Μπέλινγκχαμ τα... έδειξε και τράβηξε την προσοχή, παρ'ότι έσπευσε να τονίσει με μήνυμά του στα social media πως «πρόκειται για ένα εσωτερικό αστείο και πως σέβεται απεριόριστα τη Σλοβακία». Και μπορεί αρχικά, η Daily Mail να μετέδωσε πως ο Άγγλος θα γλιτώσει την τιμωρία για τη χειρονομία με τα γεννητικά του όργανα, ωστόσο, όπως φαίνεται, αυτό δεν είναι ακόμα δεδομένο.

UEFA confirm that Jude Bellingham is under investigation- and could face a ban - for a gesture he made during England's win over Slovakia 🚨



