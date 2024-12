Το εντυπωσιακό ψαλιδάκι του Αλεχάντρο Γκαρνάτσο κόντρα στην Έβερτον ψηφίστηκε ως το κορυφαίο γκολ της σεζόν στα βραβεία «The Best» που διοργανώνει η FIFA.

Κορυφαίο γκολ της σεζόν αναδείχθηκε αυτό του Αλεχάντρο Γκαρνάτσο κόντρα στην Έβερτον. Ο Αργεντινός με ένα ασύλληπτο ψαλιδάκι είχε σκοράρει τον αγώνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέναντι στους Toffees, θυμίζοντας το αντίστοιχο που είχε πετύχει ο Γουέιν Ρούνεϊ απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι. Ένα χρόνο μετά τελικά η έμπνευση του Αργεντινού διακρίθηκε στα βραβεία «The Best» που διοργανώνει η FIFA, παίρνοντας σπίτι το βραβείο Puskas για το κορυφαίο γκολ.

The goal of his life. 🚲🤯@AGarnacho7 wins the FIFA Puskas Award 2024!