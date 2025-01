Για την απόκτηση του αριστερού μπακ της Γιουβέντους, Αντρέα Καμπιάσο, σκοπεύει να κινηθεί η Μάντσεστερ Σίτι, όπως αναφέρουν ιταλικά Μέσα.

Στην Μάντσεστερ Σίτι εργάζονται «πυρετωδώς» για την ενίσχυση του ρόστερ. Οι Citizens έχουν συμφωνήσει ήδη με τον Αμπντουκοντίρ Κουσάνοφ της Λανς και τον Βίτορ Ρέις της Παλμέιρας, ενώ βρίσκονται πολύ κοντά στην απόκτηση του Ομάρ Μαρμούς από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Στο «στόχαστρο» της Σίτι φαίνεται πως έχει μπει και ο Αντρέα Καμπιάσο, ο 24χρονος αριστερός μπακ της Γιουβέντους. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η ομάδα του Μάντσεστερ θα καταθέσει πρόταση 60-65 εκατ. ευρώ στους Μπιανκονέρι, ενώ το συμβόλαιο που θα προσφέρουν στον Ιταλό ποδοσφαιριστή θα είναι πενταετές.

