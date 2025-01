Μια ντροπιαστική πράξη οδήγησε σε τριετή αποκλεισμό από τα γήπεδα για οπαδό της Σέφιλντ Γουένσντεϊ, που προσέβαλε τη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ.

Μια απαράδεκτη ενέργεια που προσέβαλε τη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ κόστισε ακριβά σε έναν οπαδό της Σέφιλντ Γουένσντεϊ. Ο 23χρονος Μπράντον Πέντριτς τιμωρήθηκε με τριετή απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα και πρόστιμο 300 λιρών, αφού, κατά τη διάρκεια του ντέρμπι με τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ τον Νοέμβριο, προσπάθησε να προκαλέσει τους αντιπάλους με άθλιο τρόπο.

Λίγες ημέρες μετά την κηδεία του Μπάλντοκ, ο Πέντριτς έγραψε στο κινητό του τηλέφωνο τη φράση «Πού είναι ο Μπάλντοκ;», δείχνοντάς την στις εξέδρες με σκοπό να πικάρει τους φιλάθλους της Γιουνάιτεντ. Η ενέργειά του προκάλεσε οργή τόσο στο γήπεδο όσο και στην ευρύτερη κοινότητα των φιλάθλων, καθώς θεωρήθηκε μια άνευ προηγουμένου προσβολή στη μνήμη ενός ανθρώπου που μόλις είχε φύγει από τη ζωή.

Everyone loves a bit of banter but this isn’t welcome anywhere in football… ‘fans’ like this don’t deserve to be part of the game. Ban him for life @swfc, @SheffieldUnited… & @EFL @syptweet should take a look into this looser too! @PedrycBrandon ❌#UTB #SheffieldDerby pic.twitter.com/EGvkbiLsMv