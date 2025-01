Σύμφωνα με την σελίδα «Football Factly», ο Παναθηναϊκός πλήρωσε την 1η του Γενάρη το σύνολο του συμβολαίου του Τζορτζ Μπάλντοκ στην οικογένειά του.

Η σελίδα «Football Factly» έκανε γνωστό πως ο Παναθηναϊκός πλήρωσε την 1η του Γενάρη το σύνολο του συμβολαίου που είχε ο αδικοχαμένος Τζορτζ Μπάλντοκ με την ομάδα, προκειμένου να ενισχύσει οικονομικά την οικογένειά του στο δύσκολο έργο της ανατροφής του παιδιού του.

Μάλιστα, στην ίδια ανάρτηση η σελίδα αυτή επιβεβαιώνει την διεξαγωγή ενός φιλικού αγώνα στην μνήμη του Ελληνοάγγλου ποδοσφαιριστή μέσα στο 2025, ώστε να προσφερθεί έτσι περαιτέρω οικονομική βοήθεια στην οικογένειά του.

Panathinaikos decided to pay the entire salary of George Baldock's contract to his wife on the 1st of January to help raise their 1-year-old and child.



There is also a charity match for the Baldock family in 2025 planned to bring in additional income for the child.



That is… pic.twitter.com/ejWhOYXaBI