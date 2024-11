Ο ανεγκέφαλος οπαδός της Σέφιλντ Γουέσντεϊ που προσέβαλε τη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ θα πληρώσει ακριβά όπως φαίνεται την εμετική του κίνηση, καθώς σύμφωνα με τη «Daily Mail» βρίσκεται στα πρόθυρα της απόλυσης από την τωρινή του εργασία.

Το ντέρμπι του Σέφιλντ ανάμεσα σε Γιουνάιτεντ και Γουένσντεϊ στιγματίστηκε από την αρρωστημένη κίνηση ενός οπαδού των φιλοξενούμενων που εμφάνισε στο κινητό του το μήνυμα «Πού είναι ο Τζορτζ Μπάλντοκ;», προσβάλλοντας τη μνήμη του αδικοχαμένου Έλληνα διεθνή.

Το περιστατικό αυτό έγινε μεγάλο θέμα στην Αγγλία και οδήγησαν τους ιθύνοντες της Γουένσντεϊ να ανοίξει έρευνα για να βρεθεί ο δράστης, με τη «Daily Mail» να αποκαλύπτει την ταυτότητά του σε αποκλειστικό της δημοσίευμα και να αναφέρει μάλιστα πως είναι αντιμέτωπος με την απόλυση από την εργασία του μετά την εμετική του ενέργεια.

Ο εν λόγω οπαδός, ονόματι Μπράντον Πέντριτς, εργάζεται σε εταιρεία περιφρούρησης ποταμών στο Σέφιλντ, η οποία και μετά το συμβάν βρίσκεται σε συνεννόηση με την τοπική Αστυνομία και ενδέχεται να προχωρήσει με συνοπτικές διαδικασίες στην απόλυσή του.

The club are aware of an image circulating on social media and roundly condemn this abhorrent act. We are working together with South Yorkshire Police on an immediate investigation and make it absolutely clear that there is no place in football or society for such appalling…