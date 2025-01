Ανακοινώθηκε η νέα ημερομηνία για το αναβληθέν ντέρμπι Έβερτον - Λίβερπουλ, το οποίο θα σηματοδοτήσει το τέλος μιας ιστορικής εποχής για το «Γκούντισον Παρκ».

Η Premier League ανακοίνωσε τη νέα ημερομηνία για το αναβληθέν ντέρμπι Έβερτον - Λίβερπουλ, το οποίο είχε αναβληθεί τον Δεκέμβριο λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών. Ο αγώνας, ο οποίος θα είναι το τελευταίο ντέρμπι των δύο ομάδων στο ιστορικό «Γκούντισον Παρκ», ορίστηκε για τις 12 Φεβρουαρίου 2025.

Η αναβολή του ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ, που ήταν προγραμματισμένος για τις 7 Δεκεμβρίου, είχε προκαλέσει ανησυχία στους φιλάθλους της Έβερτον, καθώς η ομάδα είναι έτοιμη να αποχαιρετήσει το «Γκούντισον Παρκ», το οποίο τη φιλοξενεί από το 1892, και να μετακομίσει στο νέο της υπερσύγχρονο γήπεδο.

Για αυτό το λόγο, το ντέρμπι με τη Λίβερπουλ ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς πολλοί ήθελαν να παρακολουθήσουν την τελευταία τους αναμέτρηση στην ιστορική έδρα.

The last-ever Merseyside derby at Goodison Park has been rearranged for Wednesday 12 February, kicking off at 7.30pm GMT. 📆



Full details 👇