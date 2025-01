Νέο δημοσίευμα του «Sky Sports Germany» επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον της Λίβερπουλ για τον Στέφανο Τζίμα, με τις οικονομικές απαιτήσεις της Νυρεμβέργης να ανέρχονται στα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Όλο και πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που συνδέουν τον Στέφανο Τζίμα με τη Λίβερπουλ. Μετά το «Anfield Watch» που αποκάλυψε πρώτο το ενδιαφέρον των Reds, ήρθε η σειρά του «Sky Sports Germany» να πάρει τη σκυτάλη και να δώσει νέες λεπτομέρειες γύρω από την υπόθεση.

Σύμφωνα με το εν λόγω Μέσο η πρωτοπόρος της Premier League έχει ανοίξει επαφές με την πλευρά της Νυρεμβέργης για τον 19χρονο επιθετικό μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας που συνέβη πριν από μερικές ημέρες.

Με δεδομένο πως οι Γερμανοί σκοπεύουν να ενεργοποιήσουν την οψιόν αγοράς του από τον ΠΑΟΚ ύψους 18 εκατομμυρίων ευρώ, οι Reds μίλησαν απευθείας με τη Νυρεμβέργη που αποκάλυψε τις οικονομικές της απαιτήσεις για το επερχόμενο καλοκαίρι.

Όπως συνεχίζει το δημοσίευμα η Νυρεμβέργη απαιτεί ένα ποσό κοντά στα 25 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους, γνωρίζοντας πως πέρα από τη Λίβερπουλ μπορεί να υπολογίζει σαν «μνηστήρες» κι άλλες ομάδες της Premier League και της Bundesliga, όπως οι Τσέλσι, Μπράιτον και Άστον Βίλα.

Θυμίζουμε ότι τη φετινή περίοδο ο Τζίμας έχει πετύχει οκτώ γκολ και δυο ασίστ στα γήπεδα της Bundesliga 2 μέσα σε 15 συμμετοχές με τη φανέλα της Νυρεμβέργης.

🚨🔴 FC Liverpool have started talks with 1. FC Nürnberg about a summer transfer for Stefanos #Tzimas. There was a phone call a few days ago.#LFC have also spoken to the player’s camp.



The 19y/o striker is regarded as one of the brightest forward talents in Greece, having… pic.twitter.com/wfUPmWNc3H