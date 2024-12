Η καταιγίδα Ντάραγκ που πλήττει ήδη τη δυτική και νοτιοδυτική Αγγλία είχε ως συνέπεια την αναβολή του τελευταίου ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ στο «Γκούντισον Παρκ». Ορίζεται σε νέα ημερομηνία το ματς.

Ματαιώνεται η αναμέτρηση μεταξύ Έβερτον και Λίβερπουλ, λόγω της κακοκαιρίας που έχει ξεσπάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι αρχές αποφάσισαν την αναβολή του τελευταίου ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ στο «Γκούντισον Παρκ» λόγω της καταιγίδας Ντάραγκ που θα πλήξει το Σάββατο τη δυτική και νοτιοδυτική Αγγλία, έχοντας ήδη από το πρωί εξαγγείλει κόκκινο συναγερμό σε αρκετές περιοχές προειδοποιώντας τρία εκατομμύρια ανθρώπους να μείνουν στα σπίτια τους και να αποφύγουν τις μετακινήσεις.

Οι εκτιμήσεις των μετεωρολόγων όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες στο Μέρσεϊσαϊντ έκαναν λόγο για ανέμους ως και 11 μποφόρ που θα κορυφωθούν στις 3 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας), δηλαδή στο διάστημα που ήταν προγραμματισμένο το ματς.

Πλέον, αναμένεται η νέα ημερομηνία που θα οριστεί η αναμέτρηση μεταξύ των Τόφιζ και των Reds.

Εκτός από το Έβερτον-Λίβερπουλ, αναβλήθηκαν επίσης τα Κάρντιφ-Γουότφορντ και Πλίμουθ-Όξφορντ στην Championship, όπως και το Νιούπορτ-Καρλάιλ στη League One.

🚨⛔️ 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Everton vs Liverpool has been POSTPONED due to adverse weather conditions. Game is off. ❌ pic.twitter.com/FoGKQMzMSR