Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επενδύει στο μέλλον και κάνει δικό της τον 17χρονο Ντιέγκο Λεόν, ο οποίος υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο και θα ενταχθεί στους Κόκκινους Διαβόλους το καλοκαίρι του 2025.

Η πρώτη μεταγραφή του Ρούμπεν Αμορίμ στη Γιουνάιτεντ είναι γεγονός. Πρόκειται για τον 17χρονο Ντιέγκο Λεόν από την Παραγουάη, ο οποίος εδώ κι αρκετό καιρό έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τους Κόκκινους Διαβόλους. Ο Παραγουανός οπισθοφύλακας ταξίδεψε με προορισμό το Μάντσεστερ και στη συνέχεια υπέγραψε συμβόλαιο πενταετούς διαρκείας, έχοντας υποβληθεί στις απαραίτητες εργομετρικές εξετάσεις.

Ο νεαρός αμυντικός ανήκε στη Σέρο Πορτένιο όπου αγωνίζεται και ο Σέρχιο Αραούχο, με την ομάδα να λαμβάνει ένα ποσό που αγγίζει τα 8 εκατ. μαζί με τα μπόνους για να τον αποδεσμεύσει. Το πλάνο είναι να συνεχίσει να αγωνίζεται εκεί ως ερχόμενο καλοκαίρι μέχρι να συμπληρώσει τα 18 και να ενταχθεί στο ρόστερ της Γιουνάιτεντ.

Ο απολογισμός του από τη φετινή χρονιά στο πρωτάθλημα Παραγουάης είναι δύο γκολ σε 19 εμφανίσεις, ενώ στην χώρα της Λατινικής Αμερικής κάνουν λόγο για ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια, πάνω στο οποίο θέλουν να επενδύσουν οι Άγγλοι με φόντο το μέλλον.

