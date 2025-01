Προς την πόρτα της εξόδου ο Ζορζίνιο, σύμφωνα με την ESPN, καθώς το συμβόλαιό του με την Άρσεναλ λήγει στο τέλος της σεζόν και το μέλλον του παραμένει αβέβαιο.

Ο Ζορζίνιο φαίνεται να εξετάζει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, καθώς το συμβόλαιό του με την Άρσεναλ λήγει στο τέλος της σεζόν. Ο εκπρόσωπός του, Ζοάο Σάντος σύμφωνα με την «ESPN», βρίσκεται σε επαφές με την Παλμέιρας, αν και δεν έχει υπάρξει επίσημη πρόταση.

Ο τεχνικός των Gunners, Μικέλ Αρτέτα εκτιμά τη συμβολή του, αλλά η ομάδα προσανατολίζεται σε μονοετή ανανέωση, κάτι που δεν ικανοποιεί τον Βραζιλιάνο, ο οποίος επιθυμεί μεγαλύτερης διάρκειας συμβόλαιο.

Με 17 εμφανίσεις φέτος, ο Ζορζίνιο είναι δυσαρεστημένος με τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του, ενώ ακόμη σκέφτεται επιστροφή στην Ιταλία πριν αποσυρθεί.

