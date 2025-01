Σε συζητήσεις με την Έβερτον για μία ενδεχόμενη επιστροφή στον πάγκο της έπειτα από 12 χρόνια βρίσκεται ο Ντέιβιντ Μόγιες.

Ο Ντέβιντ Μόγιες είναι ο επικρατέστερος υποψήφιος για να διαδεχθεί τον Σον Ντάις στον πάγκο της Έβερτον, ο οποίος απολύθηκε από τα Ζαχαρωτά το βράδυ της Πέμπτης (09/01) λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση με την Πίτερμπορο για το Κύπελλο Αγγλίας.

Μάλιστα, οι συζητήσεις με τον Μόγιες έχουν ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να συνεχιστούν την Παρασκευή (10/01), προκειμένου ο Σκωτσέζος να επιστρέψει στο «τιμόνι» της ομάδας έπειτα από 12 χρόνια.

Το 2013 είχε αποχωρήσει από την Έβερτον αναλαμβάνοντας την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που μόλις είχε αποχαιρετήσει τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Τώρα, ετοιμάζεται για μία δεύτερη θητεία του στον σύλλογο μόλις τρεις εβδομάδες μετά την εξαγορά της Έβερτον από τον Όμιλο Friedkin. Ο Μόγιες βρίσκεται εκτός πάγκων από το περασμένο καλοκαίρι, όταν και αποτέλεσε παρελθόν από την Γουέστ Χαμ.

🚨 David Moyes emerges as top target of The Friedkin Group (TFG) to succeed Sean Dyche as Everton manager. No agreement yet; talks ongoing with 61yo as TFG work to make swift appointment, with focus being to retain #EFC Premier League status @TheAthleticFC https://t.co/nGIh2Vaxey