Σύμφωνα με την Equipe, ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια της Νάπολι βρίσκεται σε συζητήσεις με την Παρί Σεν Ζερμέν για το ενδεχόμενο μεταγραφής, παρά το ότι οι Παρτενοπέι έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να του ανανεώσουν το συμβόλαιο.

Η Νάπολι θέλει σε κάθε περίπτωση να κρατήσει τον Κβίτσα Κβαρατσχέλια στο δυναμικό της, ωστόσο η πρόταση που έχει κάνει στον Γεωργιανό βρίσκεται ακόμα στο τραπέζι και παραμένει αναπάντητη. Ο ίδιος δεσμεύεται μέχρι το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο το όνομά του έχει κυκλωθεί από μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπς εν όψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Ένα εξ αυτών είναι και η Παρί Σεν Ζερμέν, όπως αποκάλυψε η Equipe. Οι Γάλλοι κάνουν λόγο για επαφές ανάμεσα στον 23χρονο εξτρέμ και στην ομάδα του Αλ Κελαϊφί με τον Κβαρατσχέλια να είναι θετικός στο να ακούσει όσα έχουν να τού προτείνουν. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η PSG είναι διατεθειμένη να διεκδικήσει τον παίκτη με δέλεαρ ένα ποσό στο οποίο εκείνος δύσκολα θα έλεγε «όχι».

Ο Γεωργιανός επιθετικός είναι στη λίστα της Παρί από το περασμένο καλοκαίρι και φαίνεται ότι δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια να τον κάνει δικό της προσφέροντας μάλιστα παίκτες όπως ο Σκρίνιαρ σε αντάλλαγμα για την απόκτησή του.

🚨🔴🔵 More on Paris Saint-Germain and Kvicha Kvaratskhelia story reported earlier.



PSG and Napoli are in direct contact… as PSG step up efforts to make it happen now, open to offering players (including Skriniar) plus cash in the deal.



ℹ️🇬🇪 It now depends on Napoli decision. pic.twitter.com/YaWRoWVT5M