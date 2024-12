Πολύ κοντά στην ανανέωση της συνεργασίας τους βρίσκονται Νάπολι και Κβίτσα Κβαρατσχέλια σύμφωνα με την «Corriere dello Sport», παρά το ότι ο Γεωργιανός θεωρούνταν... φευγάτος.

Μόλις λίγες ημέρες πριν, το μέλλον του Κβίτσα Κβαρατσχέλια στη Νάπολι θεωρούνταν εξαιρετικά αμφίβολο, με τις συζητήσεις να οδηγούν σε αδιέξοδο και τον Γεωργιανό να έμοιαζε σχεδόν φευγάτος από τους Παρτενοπέι.

Ωστόσο, φαίνεται πως έχει σημειωθεί στροφή 180 μοιρών στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Corriere dello Sport». Τις τελευταίες ώρες, οι δύο πλευρές έχουν γεφυρώσει το χάσμα και μάλιστα ο Κβαρατσχέλια βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην ανανέωση του συμβολαίου του.

Το ιταλικό Μέσο αποκάλυψε μερικές από τις λεπτομέρειες των εν λόγω συζητήσεων, κάνοντας λόγο για ανανέωση του Γεωργιανού μέχρι το 2029, με αύξηση αποδοχών και μπόνους. Ο Κβαρατσχέλια είχε απορρίψει προηγούμενη πρόταση από πλευράς Νάπολι, καθώς ζητούσε υψηλότερες ετήσιες αποδοχές. Δεδομένου αυτού, σε συνδυασμό ότι το τρέχον του συμβόλαιο λήγει το 2027, στο «κόλπο» για την περίπτωσή του είχαν μπει η Μπαρτσελόνα και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Πλέον, τα δεδομένα άλλαξαν και μένει να φανεί εάν οι δύο πλευρές φτάσουν σε οριστική συμφωνία.

✍️🇬🇪Khvicha Kvaratskhelia is close to renewing his contract with #Napoli. The new deal is set to include:



🔹 A salary increase

🔹Bonuses and release clause

🔹Contract length until 2029



📰@CorSport pic.twitter.com/OLLMzAFEVH