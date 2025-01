Η φετινή συγκομιδή βαθμών της Νότιγχαμ Φόρεστ στην Premier League (40) μετά από 20 αγωνιστικές αποτελεί την καλύτερη επίδοση στην ιστορία της!

Η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει κάθε δικαίωμα στο όνειρο του Champions League, καθώς η ομάδα του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο εντυπωσιάζει φέτος ισοβαθμώντας στην δεύτερη θέση της Premier League μαζί με την Άρσεναλ.

Συνάμα, με τους 40 βαθμούς που έχει βάλει στο σακούλι της μετά το πέρας 20 αγωνιστικών, η Φόρεστ έγραψε τη δική της ιστορία από την ίδρυση της Premier League το 1992. Κι αυτό γιατί ποτέ πριν δεν έχει συγκεντρώσει τόσους μετά από τις 20 στροφές του πρωταθλήματος. Η καλύτερή της επίδοση μέχρι φέτος ανέρχεται στη σεζόν 1994/1995, όταν ύστερα από τον ίδιο αριθμό αγώνων μετρούσε 36 βαθμούς.

📊 @NFFC have never had more points at this stage of the Premier League season!



Take a look at how their current form through 20 matches compares to previous years pic.twitter.com/2Qvl7kf2b6