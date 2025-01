Στο στόχαστρο (και) της Λίβερπουλ βρίσκεται ο Στέφανος Τζίμας, όπως αναφέρει αγγλικό δημοσίευμα από το Νησί.

Μόλις μερικές ώρες μετά από την ανάρτηση του Φλόριαν Πλέτενμπεργκ για το ενδιαφέρον της Μπράιτον σχετικά με τον Στέφανο Τζίμα, νέο δημοσίευμα από το Νησί συνδέει το όνομα του Έλληνα επιθετικού με αγγλική ομάδα.

Όπως αναφέρει το «Anfield Watch», η Λίβερπουλ είναι η νέα «μνηστήρας» του φορ της Νυρεμβέργης, καθώς με τις αποδόσεις του έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των Reds. Μάλιστα, το συγκεκριμένο δημοσίευμα λέει πως η Λίβερπουλ εξετάζει την περίπτωσή του είτε για το «παράθυρο» του Ιανουαρίου, είτε για το καλοκαίρι.

🇬🇷 #LFC are working on a possible deal for Stefanos Tzimas.



Here’s everything you need to know.



✍️ @AnfieldWatch https://t.co/rv9L0rKoHd