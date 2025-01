Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα από την Γερμανία και η Μπράιτον έχει μπει στον... χορό της στενής παρακολούθησης της περίπτωσης του Στέφανου Τζίμα.

Ο δημοσιογράφος Φλόριαν Πλέτενμπεργκ έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ σχετικά με τον Στέφανο Τζίμα. Ο Γερμανός ρεπόρτερ ανέφερε πως και η Μπράιτον ανήκει πλέον στις ομάδες που παρακολουθούν στενά την περίπτωση του νεαρού Έλληνα επιθετικού του ΠΑΟΚ, που αγωνίζεται ως δανεικός στην Νυρεμβέργη.

Ο 19χρονος Έλληνας επιθετικός έχει συγκεντρώσει πάνω του τα βλέμματα όλων των μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων, που τον είχαν από μικρό στα «κιτάπια» τους, με τις εμφανίσεις που κάνει. Σ' αυτές, πολλές εκ των οποίων είναι αγγλικές, όπως η Τσέλσι, η Άστον Βίλα και η Νιουκάστλ, προστέθηκε και η Μπράιτον, η οποία είναι μετρ στις κινήσεις για παίκτες τέτοιων ηλικιών.

Ο Πλέτενμπεργκ ξεκαθάρισε πως αποτελεί στόχο των «γλάρων» στο χειμερινό μεταγραφικό παράθυρο, όμως αυτό θα μπορούσε σίγουρα να αλλάξει το καλοκαίρι. Υπενθυμίζουμε πως η Νυρεμβέργη έχει οψιόν αγοράς 18 εκατ. ευρώ και σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να την ενεργοποιήσει, έχοντας συμφωνήσει πριν να τον πουλήσει σε άλλη μεγαλύτερη ομάδα, η οποία θα χρηματοδοτήσει στην ουσία την μεταγραφή.

🚨🔵 Brighton are monitoring Stefanos #Tzimas closely ✔️



But despite other reports, at this stage he is not yet a transfer target for @OfficialBHAFC in the winter. That could change in the summer. Chelsea, Aston Villa and Newcastle are also keen.



The 19y/o striker is regarded… pic.twitter.com/3eItu9ntWR