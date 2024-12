Σύμφωνα με το «ESPN», Αμάντ Ντιαλό και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο για την ανανέωση του συμβολαίου του 22χρονου Ιβοριανού.

Ο Αμάντ Ντιαλό ήταν ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο ντέρμπι με τη Σίτι την περασμένη Κυριακή (15/12), αφού το δικό του γκολ στο 90' έδωσε τη σπουδαία νίκη στην ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ.

Ο Πορτογάλος τεχνικός εμπιστεύεται τον νεαρό εξτρέμ δίνοντάς του αρκετό χρόνο συμμετοχής από όταν ανέλαβε τους Κόκκινους Διαβόλους. Η Γιουνάιτεντ ήταν ήδη σε σκέψεις για να «δέσει» τον ποδοσφαιριστή της πέρα από το συμβόλαιο που τον δεσμεύει με την ομάδα μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι.

Αισίως, σύμφωνα με το «ESPN», οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις προκειμένου να φτάσουν σε νέα πολυετή συμφωνία και μάλιστα το μόνο που απομένει είναι να καθοριστούν οι τελευταίες λεπτομέρειες.

Manchester United are in advanced negotiations to renew Amad Diallo's contract, a source confirmed to ESPN. pic.twitter.com/HW4DNbz0Nu