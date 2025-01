Η Τότεναμ ανακοίνωσε την αγορά του Άντονιν Κίνσκι από την Σλάβια Πράγας, με τους Τσέχους να υφίστανται μία σημαντική απώλεια περίπου δύο εβδομάδες πριν τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ για το Europa League.

Ο ΠΑΟΚ παίζει την συνέχειά του στο Europa League στα δύο εναπομείναντα παιχνίδια με την Σλάβια Πράγας (εντός) και την Ρεάλ Σοσιεδάδ (εκτός) και γι' αυτό οποιαδήποτε εξέλιξη μπορεί κατά κάποιο τρόπο να του διευκολύνει το έργο είναι σημαντική για κείνον.

Η τσέχικη ομάδα, λοιπόν, την οποία ο «δικέφαλος του βορρά» αντιμετωπίζει στην Τούμπα για την 7η αγωνιστική της διοργάνωσης στις 23 του Γενάρη θα έρθει στην Θεσσαλονίκη χωρίς τον βασικό της τερματοφύλακα, Άντονιν Κίνσκι, ο οποίος μετακινήθηκε στην Τότεναμ, προς επιβεβαίωση των δημοσιευμάτων που προέκυψαν χθες.

Τα «σπιρούνια» ανακοίνωσαν σήμερα την απόκτησή του, η οποία φαίνεται πως τους κόστισε ένα ποσό κοντά στα 15 εκατ. ευρώ. Ο 21χρονος Τσέχος πορτιέρε υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031.

Η ανακοίνωση της Τότεναμ:

We are delighted to announce the signing of Antonin Kinsky, subject to international clearance and work permit ✍️