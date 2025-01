Χωρίς τον βασικό της τερματοφύλακα, Άντονιν Κίνσκι, ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Σλάβια Πράγας τον ΠΑΟΚ για το Europa League ο οποίος βρίσκεται μια ανάσα μακριά από την Τότεναμ.

Αποδυναμωμένη ενδέχεται να εμφανιστεί η Σλάβια Πράγας στην Τούμπα για το επερχόμενο ραντεβού με τον ΠΑΟΚ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League στις 23 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα άλλωστε με δημοσιεύματα στην Αγγλία προεξάρχοντος του «BBC», οι Τσέχοι βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία με την Τότεναμ για την πώληση του βασικού τους τερματοφύλακα, Άντονιν Κίνσκι.

Οι Spurs έχουν βγει στη μεταγραφική αγορά μετά τον τραυματισμό του Γκουγκλιέλμο Βικάριο και ο εκλεκτός της διοίκησης φαίνεται πως είναι ο 21χρονος τερματοφύλακας της Σλάβια Πράγας.

Οι δυο πλευρές είχαν καταλήξει σε προφορική συμφωνία για την ολοκλήρωση του deal στα 15 εκατομμύρια ευρώ, με την Τότεναμ να έχει προετοιμάσει τις ιατρικές εξετάσεις για μετά την αναμέτρηση του Σαββάτου (4/1) απέναντι στη Νιούκαστλ.

Εφόσον δεν προκύψουν απρόοπτα που μπορούν αν θέσουν σε κίνδυνο τη μετακίνηση οι Τσέχοι θα αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ χωρίς τον βασικό τους άσο, ο οποίος τη φετινή περίοδο κατέγραψε 29 συμμετοχές ως βασικός.

🚨⚪️ Tottenham are on the verge of signing Slavia Prague GK Antonín Kinsky, he’s in London today for medical to follow — as @infotbal reveals.



Verbal agreement done between all parties involved including player side, Kinski should undergo medical after today’s game. 🧤🏁 pic.twitter.com/z2NldRfNzY