Ο Άρνε Σλοτ θεωρεί πως η βαθμολογία δεν αντικατοπτρίζει την ποιότητα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δηλώνοντας πως οι Κόκκινοι Διάβολοι δεν θα αργήσουν να πάρουν την ανιούσα.

Το 2024 έκλεισε εφιαλτικά για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με πέντε ήττες στα τελευταία έξι παιχνίδια πρωταθλήματος και δηλώσεις για μάχη παραμονής από τον προπονητή της, Ρούμπεν Αμορίμ που προκάλεσαν αίσθηση.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και υποβιβασμός; Το κόστος της... καταστροφής στο αδιανόητο σενάριο

Για κακή του τύχη, το 2025 ξεκινά με τους χειρότερους οιωνούς και το δυσκολότερο εμπόδιο τους Κόκκινους Διαβόλους με το δυσκολότερο δυνατό εμπόδιο, καθώς καλούνται να βάλουν τέλος στην κατηφόρα απέναντι στην πρωτοπόρο κι ασταμάτητη ως τώρα, Λίβερπουλ.

Το μεγάλο ντέρμπι βρίσκει τις δύο παραδοσιακές αντιπάλους σε εντελώς διαφορετική μοίρα, αυτό, όμως, δεν αλλάζει τα πλάνα του Άρνε Σλοτ ενόψει της αναμέτρησης στο «Άνφιλντ».

Liverpool boss Arne Slot says Man Utd are "much" better than where they are in the league table 📈👀pic.twitter.com/DRDoy6IXlL