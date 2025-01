Ο Μπερνάρντο Σίλβα παραδέχθηκε ότι η υπόθεση τίτλος έχει τελειώσει για την Μάντσεστερ Σίτι, καθώς οι Citizens βλέπουν με τα... κιάλια την κορυφή της Premier League μετά από 19 αγωνιστικές.

Είναι πρωτόγνωρη η κατάσταση την οποία βιώνει τη φετινή σεζόν η Μάντσεστερ Σίτι. Η... κατρακύλα των Citizens ξεκίνησε τον Οκτώβριο με την ήττα από την Τότεναμ στο League Cup, με την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα να έχει έκτοτε μόλις δύο νίκες σε 14 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

Όσον αφορά την Premier League, η Σίτι έχανε συνεχώς βαθμούς και πλέον, με τη συμπλήρωση του πρώτου μισού του πρωταθλήματος, βρίσκεται στο -14 από την πρωτοπόρο Λίβερπουλ, με τους Reds να έχουν ένα ματς λιγότερο.

Η απόσταση είναι αρκετά μεγάλη, με τον Μπερνάρντο Σίλβα να παραδέχεται στο «Sky Sports» ότι η υπόθεση τίτλος έχει τελειώσει. Αφήνοντας μόνο ένα μικρό παράθυρο ανοιχτό, στην ελπίδα ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο.

«Αυτή τη στιγμή πρέπει να αποδεχτούμε την πραγματικότητα. Δεν μπορώ να κοιτάζω τη Λίβερπουλ ή την Άρσεναλ, είμαι 6ος στο πρωτάθλημα. Βλέπω το επόμενο παιχνίδι για να προσπαθήσω να πάρω τους τρεις βαθμούς για να είμαι 4ος ή 3ος. Δέκα αγωνιστικές πριν το φινάλε θα ξεκινήσουν τα... μαθηματικά για να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε.

Δεν θα έλεγα ότι είναι ακατόρθωτο, γιατί στο ποδόσφαιρο αυτό δεν υπάρχει. Αλλά τώρα η Μάντσεστερ Σίτι είναι εντελώς εκτός κούρσας, δεν τίθεται θέμα. Είναι πολύ αργά για εμάς», τόνισε ο Πορτογάλος.

