Γκουαρδιόλα: «Το ποδόσφαιρο είναι για να κερδίζεις και δεν είμαστε σε θέση να το κάνουμε»

Ο Πεπ Γκουαρδίολα μίλησε μετά την ισοπαλία της Μάντσεστερ Σίτι με την Έβερτον (1-1), τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης και τις δυσκολίες της φετινής σεζόν για τους Citizens.

Ο Πεπ Γκουαρδίολα μίλησε μετά την ισοπαλία της Σίτι στην Boxing Day της Premier League απέναντι στην Έβερτον (1-1). Ο Καταλανός τεχνικός δεν ήταν ευχαριστημένος από την ομάδα, αλλά τόνισε ότι η απόδοση των παικτών του ήταν καλύτερη.

Αναλυτικά, ο 53χρονος τεχνικός των Citizens δήλωσε: «Αν με ρωτήσετε για την απόδοση σήμερα, κάναμε ό,τι κάνουμε. Όταν παίζουμε άσχημα, λέω στη συνέντευξη Τύπου και λέω ότι ήταν καλύτεροι, εμείς δεν ήμασταν αρκετά καλοί. Αλλά σήμερα δεν ήταν αυτή η περίπτωση, απέναντι σε μια κορυφαία ομάδα, μία από τις καλύτερες στο να κρατάει καθαρά φύλλα, τις ευκαιρίες που είχαμε και όχι μόνο το πέναλτι, πολλές. Αλλά το ποδόσφαιρο είναι να κερδίζεις, το ποδόσφαιρο είναι να σκοράρεις γκολ και να μην δέχεσαι, και πάντα το κάναμε. Και αυτή τη σεζόν ή τον τελευταίο μήνα, ενάμιση μήνα, δεν είμαστε σε θέση να το κάνουμε».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι οι Πολίτες δεν είναι ευχαριστημένοι από τις επιδόσεις τους: «Το πρώτο ημίχρονο ήταν εκπληκτικό, τα πρώτα 10-15 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου μέχρι το πέναλτι της Σίτι ήταν πραγματικά καλά. Την πρώτη φορά που έφτασαν, σκόραραν ένα γκολ. Φυσικά, στο τέλος στην αντεπίθεση θα μπορούσαμε να υποστούμε την ήττα. Φυσικά δεν είμαστε ευχαριστημένοι, τα παιδιά ξανά, με την κατάσταση που βρισκόμαστε, ήταν εκπληκτικά. Φυσικά, δεν σκοράρουμε τα γκολ που χρειαζόμαστε».

Τέλος, όσον αφορά το μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου, τόνισε ότι θέλει να επενδύσει σε παίκτες που θα είναι για χρόνια στο ρόστερ της Σίτι: «Η μεταγραφική αγορά το χειμώνα δεν είναι εύκολη. Οι παίκτες ξέρουν ότι πρέπει να προσθέσουμε μερικούς. Θέλουμε παίκτες για τα επόμενα τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια. Θα προσπαθήσουμε γιατί δεν μπορούμε να αντέξουμε για πολύ καιρό να έχουμε τόσους πολλούς παίκτες τραυματίες».

