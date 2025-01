Ο Γκάμπριελ Ζεσούς βρήκε δίχτυα για ακόμα μια φορά το τελευταίο διάστημα με την Άρσεναλ κι όπως συμβαίνει πάντα σε αυτή την περίπτωση σε επίπεδο Premier League, η ομάδα του έμεινε «όρθια»!

Ο Γκάμπριελ Ζεσούς πήρε... μπρος στο φινάλε του ημερολογιακού έτους και του πρώτου μισού της σεζόν, αντιστρέφοντας εντυπωσιακά το κλίμα γύρω από τον ίδιο και τις εμφανίσεις του μετά τις τελευταίες αναμετρήσεις της Άρσεναλ.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός μετρούσε 19 συμμετοχές πριν τα μέσα Δεκεμβρίου με μόλις ένα γκολ κι αυτό στο League Cup κόντρα στην Πρέστον, όμως από εκείνο το σημείο κι έπειτα έχει βρει ξανά ρυθμό και τον δρόμο προς τα δίχτυα, σκοράροντας έξι φορές στα τελευταία τέσσερα ματς των Κανονιέρηδων.

Ο «δήμιος» της Κρίσταλ Πάλας (χατ-τρικ στο League Cup, δύο γκολ στο πρωτάθλημα) πήρε το... όπλο του και απέναντι στην Μπρέντφορντ για την ισοφάριση (1-1), υπογράφοντας έτσι την ανατροπή της ομάδας του η οποία έμοιαζε... αναπόφευκτη. Κι αυτό διότι όταν ο Γκάμπριελ Ζεσούς σκοράρει στην Premier League, η ομάδα του δεν χάνει ποτέ!

Το «διπλό» στην έδρα της Μπρέντφορντ διεύρυνε την απίθανη παράδοση που έχει χτίσει ο Βραζιλιάνος από τη θητεία του στη Μάντσεστερ Σίτι, σύμφωνα με την οποία δεν έχει ηττηθεί ποτέ σε ματς που κατάφερε να βρει δίχτυα!

Συγκεκριμένα, το σερί του έφτασε τα 62 παιχνίδια, διάστημα στο οποίο έχει σημειώσει τα 76 του γκολ στο αγγλικό πρωτάθλημα, με συνολικό απολογισμό 57 νίκες, 5 ισοπαλίες και καμία ήττα!

Gabriel Jesus when scoring in the Prem:



62 games

57 wins

5 draws

0 defeats



The most games scored in without losing a single one in PL history. pic.twitter.com/OXQDJ49WJ0