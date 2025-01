Μαρινάκης για Νότιγχαμ Φόρεστ: «Να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε παραμένοντας ταπεινοί»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο της Νότιγχαμ Φόρεστ με ευχές για τη νέα χρονιά τονίζοντας την ικανοποίησή του για την πορεία του κλαμπ, αλλά παράλληλα και την επιθυμία να συνεχίσει τις νίκες και τα όνειρα.

Μετά το μήνυμά του στον κόσμο του Ολυμπιακού για το νέο έτος και τα 100 χρόνια της ιστορίας της ομάδας που συμπληρώνονται σ' αυτήν, ο Βαγγέλης Μαρινάκης ευχήθηκε με αφορμή την έλευση του νέου έτους στους φιλάθλους και το κλαμπ της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο ισχυρός άνδρας των «tricky trees» δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την εξαιρετική πορεία του κλαμπ την φετινή σεζόν ενώ έκανε και την ευχή να συνεχίζει ο σύλλογος να κερδίζει και να ονειρεύεται τη νέα σεζόν ζητώντας όμως απ' όλους (κλαμπ και κόσμο) να παραμείνουν ταπεινοί και ενωμένοι.

Αναλυτικά το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη:

Below follows a New Year’s message from the owner of Nottingham Forest, Evangelos Marinakis:



I wish the entire Forest Family – our magnificent supporters, our players, our coach, and our staff – a New Year filled with happiness, health and success!



In 2024, we made great… pic.twitter.com/9LMKK14Y3G