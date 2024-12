Η Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να έκανε κρούση στη Λίβερπουλ για την απόκτηση του Αλεξάντερ - Άρνολντ από τον Ιανουάριο, αλλά οι Reds απάντησαν αρνητικά!

«Βροχή» πέφτουν τα δημοσιεύματα που σχετίζονται με το... τρίπτυχο Ρεάλ Μαδρίτης - Λίβερπουλ και Αλεξάντερ Άρνολντ. Πρώτα ήταν οι Ισπανοί που προχώρησαν το θέμα μεταξύ του 26χρονου μπακ και των Μαδριλένων και σειρά έχουν πάρει οι Άγγλοι.

Λίγη ώρα μετά το δημοσίευμα του «Athletic» που έκανε λόγο για αισιοδοξία στην ισπανική πρωτεύουσα για deal με τον ποδοσφαιριστή, νέο δημοσίευμα των «Times» αποκαλύπτει πως οι Μερένγκες προσπάθησαν να επιταχύνουν τις εξελίξεις και να τον αποκτήσουν από τον Ιανουάριο.

Συγκεκριμένα η Ρεάλ επικοινώνησε με τη Λίβερπουλ για να αποκτήσει τον 26χρονο από τον χειμώνα, όμως οι Reds απέρριψαν το σενάριο με συνοπτικές διαδικασίες. Όπως προσθέτει το δημοσίευμα οι Ισπανοί δεν πρόλαβαν καν να μιλήσουν με αριθμούς, καθώς στο Μέρσεϊσαϊντ δεν ήθελαν να τους δώσουν κανένα ενθαρρυντικό σημάδι για συμφωνία.

Πλέον η μοίρα του Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ ανήκει στα χέρια του, με τη Λίβερπουλ να επιμένει πως δεν έχει λάβει καμία ενημέρωση από πλευράς του πως θέλει να αποχωρήσει.

Η προσέγγιση των Ισπανών έχει επιβεβαιωθεί επίσης από πηγές όπως ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η «Daily Mail» και η «Telegraph», με την τελευταία να υπαινίσσεται πως δύσκολα οι Μαδριλένοι θα έκαναν κρούση προς τη Λίβερπουλ χωρίς το πράσινο φως του Άγγλου.

🔺 BREAKING: Liverpool have today rejected an approach from Real Madrid to sign Trent Alexander-Arnold permanently in January



