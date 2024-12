Το μέλλον του Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ φαίνεται πως ισορροπεί ανάμεσα σε Μαδρίτη και Λίβερπουλ, με τη Ρεάλ να εκφράζει αισιοδοξία για deal μέσα στον Ιανουάριο.

Η Λίβερπουλ έχει αναδειχθεί σε μια σαρωτική μηχανή τη φετινή περίοδο καθώς οδεύει με γοργούς ρυθμούς προς την κατάκτηση της Premier League. Το μέλλον ωστόσο αρκετών εκ των πρωταγωνιστών στην ομαδάρα που έχει φτιάξει ο Άρνε Σλοτ παραμένει στον αέρα.

Μοχάμεντ Σαλάχ, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ και Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ διανύουν τους τελευταίους μήνες της συμφωνίας τους και στην περίπτωση του τελευταίου υπάρχει υπαρκτός ανταγωνισμός. Αν και για πολλούς ο πανηγυρισμός του Άγγλου κόντρα στη Γουέστ Χαμ ήταν μια άμεση διάψευση των ισχυρισμών από «Marca» και «As» για συμφωνία με τη Ρεάλ, παρόμοια δημοσιεύματα συνεχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους.

Αυτή τη φορά είναι το «Athletic» που κάνει λόγο για αισιοδοξία στη Μαδρίτη, τονίζοντας πως πηγές κοντά στους Μαδριλένους περιμένουν τον Άγγλο μπακ να υπογράψει προσύμφωνο συνεργασίας με τη Βασίλισσα μέσα στο Ιανουάριο.

Το δημοσίευμα συμπληρώνει πως οι στασιμότητα που είχε παρατηρηθεί μεταξύ των συζητήσεων ανανέωσης ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Άρνολντ έδωσε την ευκαιρία στη Ρεάλ να μπει... σφήνα τον Νοέμβριο και να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με την πλευρά του Άγγλου, με την αισιοδοξία για deal να έχει εκτοξευτεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι Μαδριλένοι φέρεται να έχουν προτείνει στον Άρνολντ συμβόλαιο με ελάχιστη διάρκεια για τέσσερα χρόνια, αλλά κι ένα γενναιόδωρο μπόνους υπογραφής για να τον πείσουν να μετακομίσει στην ισπανική πρωτεύουσα ως ελεύθερος το καλοκαίρι. Από την πλευρά τους στη Λίβερπουλ επιμένουν πως η πιθανότητα ανανέωσης παραμένει στο τραπέζι, δίχως ωστόσο να παρέχονται περισσότερες λεπτομέρειες.

