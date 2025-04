O Bίκτορ Λίντελοφ αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το «Ολντ Τράφορντ» κατά τη διάρκεια της επικής αναμέτρησης με τη Λιόν και η γυναίκα του έκανε γνωστό τον λόγο μέσω ανάρτησης στα social media.

Κάποιες φορές το ποδόσφαιρο μπαίνει σε δεύτερη μοίρα, αφού τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από την ανθρώπινη υγεία.

Ο Βίκτορ Λίντελοφ μπορεί να φορούσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στην χθεσινή (20/04) αναμέτρηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Γουλβς, όμως έχασε την απίστευτη ανατροπή και την επική πρόκριση απέναντι στη Λιόν για το Europa League μερικές ημέρες πριν.

Αν και βρέθηκε στον πάγκο, στο ημίχρονο χρειάστηκε να λάβει ειδική άδεια και να αποχωρήσει από το «Ολντ Τράφορντ» μετά από έκτακτο τηλεφώνημα της γυναίκας του. Όπως η ίδια αποκάλυψε στα social media, ο 3χρονος γιος τους Φράνσις είχε χτυπήσει σοβαρά στο κεφάλι του, παίζοντας μέσα στο σπίτι τους με τον αδερφό του.

«Μας τηλεφώνησε η μπέιμπι σίτερ, ήταν ήδη στο δρόμο για το νοσοκομείο. Ο γιος μου ο Φράνσις είχε ανοίξει το κεφάλι του πέφτοντας στη γυάλινη σκάλα του σπιτιού μας. Το μέτωπό του ήταν χωρισμένο στα δύο, χρειάστηκε να κάνει πλαστική χειρουργική επέμβαση. Η οποία πήγε καλά και ο γιος μας είναι και πάλι εντάξει», ανέφερε η σύζυγος του Σουηδού αμυντικού.

❤️ Victor Lindelof's wife has revealed that her husband left the match against Lyon abruptly after his son was hospitalized after he split his skull after a fall. The operation went well. #MUFC [@Expressen via @MUnitedFR] pic.twitter.com/TMdz1ULNxG