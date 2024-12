Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έχει σταμπάρει πέντε παίκτες για το μεταγραφικό «παράθυρο» του Ιανουαρίου, όμως η απόκτηση τους δεν θα είναι καθόλου εύκολη υπόθεση για τη Μάντσεστερ Σίτι.

Η κακή αγωνιστική κατάσταση της Μάντσεστερ Σίτι έχει προκαλέσει έκπληξη στις τάξεις της ομάδας, με τον Πεπ Γκουαρδιόλα να δείχνει ότι έχει ξεμείνει από λύσεις ενώ ταλανίζεται από τους συνεχόμενους τραυματισμούς των παικτών του. Ο Ισπανός κόουτς έχει βάλει στόχο να ανατρέψει τα δεδομένα στο δεύτερο μισό της σεζόν κάνοντας τις απαραίτητες προσθήκες στο ρόστερ του.

Οι Times αποκάλυψαν τα ονόματα τα οποία φιγουράρουν ψηλά στη λίστα των μεταγραφών της Σίτι, η απόκτησή τους δεν θα είναι όμως μία εύκολη υπόθεση διότι οι Citizens θα συναντήσουν μεγάλο ανταγωνισμό και αντίσταση από τις ομάδες τους. Η διοίκηση είναι διατεθειμένη να δαπανήσει ένα μεγάλο ποσό για να ενισχύσει το δυναμικό της, καθώς είναι επιτακτική ανάγκη να καλυφθούν τρεις θέσεις άμεσα.

Οι πέντε παίκτες που θέλουν οι Πολίτες να κάνουν δικούς τους στις δύο επόμενες μεταγραφικές περιόδους είναι: Ο μέσος της Ρεάλ Σοσιεδάδ Μάρτιν Ζουμπιμέντι, ο Μπρούνο Γκιμαράες της Νιουκάστλ, ο Τζαμάλ Μουσιάλα της Μπάγερν Μονάχου, ο Φλόριαν Βιρτς της Λεβερκούζεν και ο Μαρκ Γκουεχί της Κρίσταλ Πάλας.

🚨 Manchester City will look to add at least two signings in January, with Jamal Musiala and Florian Wirtz of interest - but expected to cost more than £100m each.



(Source: @TimesSport) pic.twitter.com/boBIlnZUTX