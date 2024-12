Δεν έχουν τέλος οι αποχωρήσεις από τη Γιουνάιτεντ: Παραιτήθηκε μέχρι και ο σεφ!

Οι περικοπές από τον Τζιμ Ράτφκλιφ έχουν οδηγήσει σε αποχωρήσεις υπαλλήλων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον σεφ της ομάδας να επιλέγει τη Formula1 αντί των Κόκκινων Διαβόλων.

Η οικονομική δυσπραγία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και οι μειώσεις στα έξοδα της ομάδας έχουν προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στις τάξεις της. Ο Τζιμ Ράτκλιφ έχει λάβει μέτρα για να σώσει ό,τι μπορεί αλλά οι περικοπές αυτές έχουν άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία των Κόκκινων Διαβόλων.

Πολλά μέλη από το προσωπικό έχουν αποφασίσει να αποχωρήσουν με αφορμή το «κούρεμα» σε μισθούς, μπόνους και δώρα, με τον σεφ της ομάδας να είναι ένας εξ αυτών. Πιο συγκεκριμένα, ο Ομάρ Μεζιάνε αποφάσισε να εγκαταλείψει τους Άγγλους για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στη ΜcLaren και τη Formula 1.

Ο ίδιος εργαζόταν στη Γιουνάιτεντ τα τελευταία δύο χρόνια και ακολουθούσε τις αποστολές στις εκτός έδρας υποχρεώσεις τους. Ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής και διατηρούσε πολύ καλές σχέσεις με τους παίκτες, ενώ μερικούς τούς γνώριζε ήδη από την εθνική Αγγλίας όπου είχε επίσης εργαστεί για ένα διάστημα.

Ο Μεζιανέ έρχεται να προστεθεί στη λίστα των παραιτήσεων που πλέον υπερβαίνει τα 250 άτομα και τώρα οι Κόκκινοι Διάβολοι είναι σε αναζήτηση νέας ομάδας κέτερινγκ, καθώς ο σεφ πήρε μαζί του αρκετά μέλη του προσωπικού.

🚨 Manchester United first-team head chef Omar Meziane has left the club after two years to become the executive chef at the McLaren Formula One team. 👨‍🍳🏎️



He has been hugely popular with United's first-team squad.



(Source: @MailSport) pic.twitter.com/SBhROAMzHa