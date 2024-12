Κάθε σεζόν είναι διαφορετική και οι εκπλήξεις (ή οι απογοητεύσεις) το ίδιο. Το Gazzetta σάς παρουσιάζει τις πέντε φετινές περιπτώσεις που έχουν τραβήξει τα βλέμματα της Ευρώπης πάνω τους.

Οι γιορτινές ημέρες έχουν έρθει, κάτι που σημαίνει ότι τα πρωταθλήματα στην Ευρώπη έφτασαν κάπου στα μισά της πολύμηνης διαδρομής τους. Μία πρώτη αφορμή για μερικές διαπιστώσεις.

Αυτές που αφορούν τις λεγόμενες «εκπλήξεις», τις ομάδες στις οποίες έχουν στραφεί οι προβολείς βάσει θέσης, αποτελεσμάτων, αλλά και φιλοδοξιών. Το Gazzetta παραθέτει πέντε από αυτές τις περιπτώσεις.

«Μεθυσμένη» από την έλξη της τετράδας

Αδιαμφισβήτητα, η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι από τις ομάδες που έχουν ξεχωρίσει μέχρι τώρα στην Premier League. Δεν φιγουράρει άδικα στις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη και κάθε αγωνιστική που περνάει φαίνεται να χτίζει ολοένα και περισσότερο στην ψυχολογία που της δίνουν τα αποτελέσματα που παίρνει.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η ανατροπή επί της Άστον Βίλα την 16η αγωνιστική στα τελευταία λεπτά. Πεισμωμένη και ψυχωμένη μέχρι το τελευταίο λεπτό, παρά τον εξαιρετικό Εμιλιάνο Μαρτίνες, παρά το ακυρωμένο γκολ του Κρις Γουντ (με το ματς να είναι στο εις βάρος της 0-1), πήρε το μέγιστο των βαθμών από την αναμέτρηση. Δίνοντας συνέχεια στο ιστορικό «διπλό» επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τρεις αγωνιστικές πριν.

Μιλάμε για μια ομάδα που τις δύο προηγούμενες σεζόν που βρίσκεται στην μεγάλη κατηγορία πάλευε για την παραμονή της. Το 2022/2023 τερμάτισε 16η, ενώ πέρυσι 17η, με έξι βαθμούς να την χωρίζουν από την 18η Λούτον. Μέχρι στιγμής μετράει 34 βαθμούς και έχει ήδη τους διπλάσιους σε σχέση με όσους συγκέντρωσε πέρυσι έπειτα από 17 παιχνίδια. Μεταξύ των πέντε εκτός έδρας νικών και αυτή στο «Άφιλντ» που είναι και η μοναδική φετινή ήττα για τη Λίβερπουλ.

Nottingham Forest already have as many wins as they managed in each of their past two seasons…



In fewer than half the matches! 👏 pic.twitter.com/8jpgzRwnD8 December 21, 2024

Η ομάδα χτίζεται. Από το 2022, δαπάνησε γύρω στις 300 εκατ. λίρες φέρνοντας πάνω από 40 παίκτες, χωρίς να φοβηθεί να πουλήσει, όπως έγινε με τον Μπρέναν Τζόνσον στην Τότεναμ. Αμυντικά είναι πιο σταθερή, αφήνει λίγο χώρο μεταξύ των γραμμών της, ενώ έχει βελτιωθεί στο τρανζίσιον και στην επίθεση. Εκεί όπου υπάρχει ονοματεπώνυμο, αυτό του Κρις Γουντ που στα 33 του έχει υπερβεί εαυτόν! Χωρίς να υποβαθμίζουμε τη συνεισφορά του Άντονι Ελάνγκα και του Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ στη δημιουργία. Ο Νούνο Εσπιρίτο Σάντο, που ήρθε στον σύλλογο τον Δεκέμβριο του 2023, φαίνεται πως είναι ο κατάλληλος άνθρωπος που την έχει βάλει στις σωστές ράγες και την οδηγεί προς τα... αστέρια.

Τα ισπανικά χαμόγελα

Η Ατλέτικο Μαδρίτης χρειαζόταν ένα ιστορικό αποτέλεσμα απέναντι στην Μπαρτσελόνα για την 18η αγωνιστική, ώστε να βρεθεί στην κορυφή της La Liga. Όπως και έγινε, νίκησε εκτός έδρας τους Μπλαουγκράνα μετά από 18 χρόνια, η ανατροπή ολοκληρώθηκε και το χαμόγελο του Ντιέγκο Σιμεόνε έφτασε μέχρι τα… αυτιά.

Προσπερνώντας τις δύο αιώνιες, η Ατλέτικο οδηγεί πλέον την κούρσα και διεκδικεί το πρώτο της πρωτάθλημα μετά το 2021. Έχει μόλις μία ήττα, εκείνη από την Μπέτις στα τέλη Οκτωβρίου. Αποτέλεσε όμως αφετηρία για συνεχή θετικά αποτελέσματα, αφού έκτοτε η Ατλέτικο έχει το απόλυτο 12/12 σε όλες τις διοργανώσεις, μοιάζοντας για την ώρα άτρωτη.

Προσθήκες όπως αυτές του Χούλιαν Άλβαρες, Κόνορ Γκάλαχερ και Αλεξάντερ Σόρλοθ έχουν βοηθήσει τους Ροχιμπλάνκος με 22 γκολ αθροιστικά.

🚨🔴⚪️ Diego Simeone’s Atlético Madrid beats Barcelona away from home for the FIRST TIME EVER!



This was also Atleti’s first win against them away from home since 2006. pic.twitter.com/epP91itoUf — Atletico Universe (@atletiuniverse) December 21, 2024

Πηγαίνοντας λίγο παρακάτω στον βαθμολογικό πίνακα, η ευχάριστη έκπληξη ακούσει στο όνομα Μαγιόρκα. Οι Νησιώτες εντυπωσιάζουν μέχρι στιγμής, καθώς παρά τις επτά ήττες που έχουν στο πρωτάθλημα, πετούν στα... ψηλά και κινούνται σε ευρωπαϊκή τροχιά.

Με 30 βαθμούς μετά από 19 αγώνες, δώδεκα περισσότερους σε σχέση με πέρυσι τέτοια εποχή, χρωστάει πολλά στον προπονητή της, Γιαγκόμπα Αρασάτε, που την ανέλαβε τον περασμένο Ιούνιο. Μουρίκι, Βαλερί, Ροντρίγκες και Κόστα ξεχωρίζουν από το σύνολο των Νησιωτών, οι οποίοι χτίζουν στην αυτοπεποίθηση που έχουν αποκτήσει.

Το αν η ίδια συνοχή και αποτελεσματικότητα ορισμένων παικτών είναι κάτι που θα διαδραματίσει κομβικό ρόλο όσον αφορά τους στόχους της Μαγιόρκα για φέτος. Πάντως, η παραμονή θεωρείται ήδη εξασφαλισμένη.

Forza Αταλάντα, get over Αμπερντίν

Η Αταλάντα μόνο ως «πυροτέχνημα» δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Ωστόσο φέτος οι Μπεργκαμάσκι έφτασαν ένα... λέβεν παραπέρα και φουλάρουν για πρωτάθλημα! Είναι από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες στην Ευρώπη και -παρότι ξεκίνησε νωθρά- έχει φτάσει τις έντεκα συνεχόμενες νίκες στη Serie A, εκεί όπου κλέβει την παράσταση και φαίνεται ότι έχει ρίξει το βάρος της.

Από όταν ανέλαβε ο Τζιανπιέρο Γκασπερίνι το καλοκαίρι του 2016, η Αταλάντα κοιτάζει μόνο προς τα πάνω. Τα τελευταία χρόνια, με εξαίρεση τη σεζόν 2021/2022, βρίσκεται μόνιμα εντός πεντάδας, ενώ το μεγαλύτερο επιστέγασμα των προσπαθειών της ήρθε πέρυσι με την κατάκτηση του Europa League.

11 games, 11 wins! 🔥



Atalanta have extended their club record of consecutive #SerieA victories 👏 pic.twitter.com/Dwx6iU9R3R — Lega Serie A (@SerieA_EN) December 22, 2024

Σχεδόν στου δρόμου τα μισά, η Αταλάντα προπορεύεται στην κορυφή της Serie A με τους Αντεμόλα Λούκμαν και Ματέο Ρετένγκι (μία από τις μεταγραφές της σεζόν όπως εξελίσσεται) να την οδηγούν από νίκη σε νίκη. Όπως έγινε πρόσφατα απέναντι στην Έμπολι, με τον Ντε Κατελάρε να δίνει τη λύση στιγμές πριν το τέλος.

Με τις εμφανίσεις που πραγματοποιεί τη φετινή σεζόν κανείς δεν μπορεί να της στερήσει το όνειρο για το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της και συνολικά τον τρίτο μεγάλο της τίτλο.

Αντίθετα από την Αταλάντα, το ξεκίνημα της Αμπερντίν στο πρωτάθλημα Σκωτίας ήταν εκρηκτικό. Βρέθηκε μέχρι και την πρώτη θέση, έμοιαζε ικανή να απειλήσει το δίπολο Σέλτικ-Ρέιντζερς και να διεκδικήσει την εδώ και 40 χρόνια επιστροφή στην κορυφή. Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, η ομάδα του Τζίμι Τελίν αγνοεί εδώ και δύο μήνες τη νίκη και έχει μείνει πίσω στην κούρσα του πρωταθλήματος.

Μπορεί η Σέλτικ να «στρογγυλοκάθεται» μόνη της πλέον και η Αμπερντίν να έχει χάσει κάτι από την αίγλη και την αποφασιστικότητα που την διέκριναν, αλλά η σεζόν απέχει από το να φτάσει στο τέλος. Η αισιοδοξία και η πίστη βρίσκονται ακόμη εκεί.

Για την ώρα, ο Τελίν μάλλον θα σκέφτεται τον τρόπο να… ξεκολλήσει την ομάδα του από την περίοδο «ανομβρίας» που περνάει, αλλά τα στοιχεία που έδειξε στην αρχή της σεζόν είναι ακόμη εδώ και περιμένουν μία σπίθα για να ξανανάψουν.