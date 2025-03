Αισιόδοξοι ότι ο τραυματισμούς του Κρις Γουντ δεν θα τον αφήσει εκτός για μεγάλο διάστημα είναι οι άνθρωποι της Νότιγχαμ Φόρεστ, μετά το πρόβλημα που αποκόμισε σε ματς της Νέας Ζηλανδίας.

«Συναγερμός» σήμανε στις τάξεις της Νότιγχαμ Φόρεστ την προηγούμενη Δευτέρα (24/03), όταν ο Κρις Γουντ αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από την αναμέτρηση της Νέας Ζηλανδίας με τη Νέα Καληδονία, στο πλαίσιο των Προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Ο «αρχιπυροβολητής» της Φόρεστ τη φετινή σεζόν προσγειώθηκε άσχημα σε μία ενέργειά του, χτυπώντας στο ισχίο και στα πλευρά του και έγινε αναγκαστική αλλαγή στις αρχές του β' ημιχρόνου.

Ο Γουντ αναμένεται να επιστρέψει στην Αγγλία τις επόμενες ημέρες, εκεί όπου θα εκτιμηθεί η κατάσταση του τραυματισμού του. Πάντως, οι άνθρωποι της Φόρεστ δεν ανησυχούν για κάτι πολύ σοβαρό που θα κρατήσει τον τοπ σκόρερ της ομάδας φέτος (18 γκολ) εκτός γηπέδων για μεγάλο διάστημα. Όλα αυτά κι ενώ η σεζόν φτάνει σιγά-σιγά στο τέλος της, με τη Φόρεστ να αντιμετωπίζει το Σάββατο (29/03) την Μπράιτον για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας, προτού ακολουθήσει το ματς με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (01/04) για την Premier League.

Positive news... Nottingham Forest are optimistic that Chris Wood's injury is not serious.

He will be assessed when he returns to training over the next 24 hours #NFFC