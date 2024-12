Με δύο γκολ σε τρεις ευκαιρίες, η Ατλέτικο Μαδρίτης πήρε ιστορικό «διπλό» στην Βαρκελώνη (2-1 την Μπαρτσελόνα) μετά από 18 χρόνια και έμεινε μόνη πρώτη στην βαθμολογία της La Liga.

Στα 13 χρόνια παρουσίας του στον πάγκο της Ατλέτικο Μαδρίτης, δεν είχε καταφέρει να νικήσει την Μπαρτσελόνα μέσα στην Βαρκελώνη. Πλέον, ο Ντιέγκο Σιμεόνε το έκανε ΚΑΙ αυτό, καμαρώνοντας τους Ροχιμπλάνκος στην κορυφή της La Liga.

Η Μπάρτσα, χωρίς τον Λαμίν Γιαμάλ, ήταν καλύτερη, προηγήθηκε στο σκορ, αλλά δεν «σκότωσε» το ματς και το πλήρωσε, με την Ατλέτικο να παίρνει την πρώτη της νίκη στην καταλανική πρωτεύουσα μετά από 18 χρόνια (2-1), χάρη σε δύο γκολ σε τρεις ευκαιρίες.

Ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο οι Μπλαουγκράνα, οι οποίοι δημιούργησαν προβλήματα στους Ροχιμπλάνκος με την πίεση ψηλά, απειλώντας την εστία του Γιάν Όμπλακ με κεφαλιές άουτ των Ραφίνια και Γκάβι, με την Ατλέτικο να μην πλησιάζει με αξιώσεις στο πρώτο 45λεπτο την αντίπαλη εστία.

Ο Χοσέ Μαρία Χιμένες και ο δανεικός από την Μπαρτσελόνα Κλεμάν Λενγκλέ περιόρισαν την δράση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, αλλά ακόμα και έτσι η Μπάρτσα βρήκε τον τρόπο για να ανοίξει το σκορ.

Συνδυασμός του (κορυφαίου) Πέδρι με τον Γκάβι, αυτός έστω και άθελά του, του σέρβιρε την μπάλα με τακουνάκι και ο Κανάριος με πλασέ μέσα από την περιοχή έδωσε το προβάδισμα στους Καταλανούς, το οποίο δικαιούνταν με βάση την εικόνα του αγώνα (30’).

GOAL PEDRI BEST MIDFIELDER IN THE WORLD pic.twitter.com/bQMgSqlI1G

Το πρώτο γκολ του Πέδρι σε επτά αναμετρήσεις με την Ατλέτικο υποχρέωσε τους Μαδριλένους να πάρουν περισσότερα ρίσκα και να βγουν από το καβούκι τους, χωρίς πάντως ιδιαίτερο αποτέλεσμα, με εξαίρεση μια επικίνδυνη σέντρα του Χάβι Γκαλάν, την οποία «καθάρισε» ο Ίνιγκο Μαρτίνεθ.

Η Ατλέτικο μπήκε πιο αποφασισμένη στο δεύτερο μέρος, αλλά μετά και τον τραυματισμό του Χιμένες, είδε την Μπάρτσα να επιβάλλει ξανά το παιχνίδι της και να αγγίζει το δεύτερο γκολ με Φερμίν Λόπεθ, Πέδρι και, κυρίως, τον Ραφίνια, το πλασέ του οποίου προ της εξόδου του Γιάν Όμπλακ σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Και, από το πιθανό 2-0, περάσαμε μέσα σε τρία λεπτά στο 1-1. Επίθεση των φιλοξενούμενων, ο Αντουάν Γκριεζμάν δεν καταφέρνει να απειλήσει, ο Μαρκ Κασαδό διώχνει ασταθώς και ο Ροντρίγκο Ντε Πολ, με πολύ ωραίο πλασέ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, νικάει τον Ινιάκι Πένια για την ισοφάριση (60’).

Μετά το 1-1 κόντρα στην ροή του αγώνα, η Ατλέτικο γύρισε (ξανά) πίσω, η Μπάρτσα είχε την κατοχή και έχασε απίστευτη ευκαιρία σε εξ’ επαφής «τσαφ» του Λεβαντόφσκι ύστερα από πάσα «πάρε – βάλε» του Φεράν Τόρες, ενώ στη συνέχεια της φάσης οι φιλοξενούμενοι άγγιξαν το 1-2 σε τετ – α – τετ του Πάμπλο Μπάριος που έβγαλε με το πόδι ο Πένια.

Ο Ντάνι Όλμο με πλασέ ελάχιστα άουτ ύστερα από συνδυασμό με τον Αλεχάντρο Μπάλντε και οι Ραφίνια και Πέδρι με μοναδικά τετ – α – τετ που έβγαλε ο Όμπλακ δεν κατάφεραν να δώσουν ξανά προβάδισμα στην ομάδα τους.

Και, όπως συμβαίνει συνήθως, αυτός που δεν πετυχαίνει το γκολ, το δέχεται. Στο έκτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, η Ατλέτικο βγήκε στην κόντρα, ο Ναουέλ Μολίνα βρήκε τον Αλεξάντερ Σόρλοθ στην περιοχή και ο Νορβηγός με άψογο πλασέ ολοκλήρωσε την ανατροπή, χάρισε στην Ατλέτικο την δωδέκατη διαδοχική της νίκη και την άφησε μόνη πρώτη, στο +3 από την Μπαρτσελόνα, η οποία χάνει τρία σερί εντός έδρας παιχνίδια για δεύτερη φορά στην ιστορία της και πρώτη από το 1965 (!), θα πέσει τρίτη εφόσον η Ρεάλ νικήσει εντός έδρας την Σεβίλλη (22/12, 17:15). Προβλέπεται τρομερό θρίλερ φέτος στην Ισπανία…

GOAL | Barcelona 1-2 Atlético Madrid | Sorloth



SORLOTH WINS IT FOR ATLETICO MADRID IN THE 96TH MINUTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/pFpdk5VyYh