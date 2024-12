Σύμφωνα με ουκρανικό Μέσο, ο Μικάιλο Μούντρικ βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ που διενεργήθηκε στα τέλη Οκτωβρίου, κοντά με το ματς Παναθηναϊκός-Τσέλσι κι αντιμετωπίζει κίνδυνο αποκλεισμού από τη δράση. Σύντομα ο έλεγχος και του δεύτερου δείγματος.

Θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ βρέθηκε ο Μικάιλο Μούντρικ, σύμφωνα με την ουκρανική ιστοσελίδα «Tribuna».

Όπως αναφέρει το μέσο της πατρίδας του, ο Ουκρανός επιθετικός της Τσέλσι έδειξε θετικός σε απαγορευμένη ουσία στο πρώτο δείγμα, το οποίο φέρεται να ελήφθη στα τέλη Οκτωβρίου, κοντά στο παιχνίδι των Μπλε απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για το Conference League (1-4) που είχε διεξαχθεί στις 24 Οκτωβρίου. Ωστόσο, δεν αποσαφηνίζεται αν σημειώθηκε πριν ή μετά την εν λόγω ημερομηνία.

Το αποτέλεσμα του δεύτερου δείγματος αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα κι αν βρεθεί επίσης θετικό τότε ο Μούντρικ αντιμετωπίζει τον κίνδυνο αποκλεισμού από τη δράση για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Η ιστοσελίδα «Tribuna» τονίζει πως η πλευρά του Ουκρανού ρωτήθηκε για να επιβεβαιώσει την είδηση δίχως να έχει προχωρήσει ακόμη σε οποιαδήποτε επίσημη απάντηση ή δήλωση.

Θυμίζεται ότι ο Μούντρικ ήταν εκ των κορυφαίων της ομάδας του Έντσο Μαρέσκα στο παιχνίδι κόντρα στο Τριφύλλι σημειώνοντας ένα γκολ και δύο ασίστ.

🚨BREAKING: Mykhailo Mudryk failed a doping test.



That test was taken at the end of October.



The backup sample is expected to be opened in the coming days.



The Chelsea and Ukraine player is currently facing a ban.



Exclusive news by @tribunaua pic.twitter.com/9W73bUsgLD