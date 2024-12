Γκουαρδιόλα: «Εγώ είμαι το αφεντικό και δεν είμαι αρκετά καλός» (vid)

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ανέλαβε την ευθύνη μετά την ήττα της Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στη Γιουνάιτεντ κι έδειξε να αμφιβάλλει για τις ικανότητές του σε αυτό το διάστημα κρίσης.

Η αγωνιστική κρίση συνεχίζει να ταλανίζει τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία το τελευταίο διάστημα αγνοεί τη νίκη. Με μόλις ένα τρίποντο στους τελευταίους έντεκα αγώνες οι Citizens έχουν μείνει πίσω στην κούρσα του τίτλου και στη μάχη της οκτάδας στο Champions League, με τελευταίο επεισόδιο την ανατροπή που δέχθηκαν στα τελευταία λεπτά από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η ατμόσφαιρα ήταν ήδη βαριά για τον Πεπ Γκουαρδιόλα και πριν από την ήττα στο ντέρμπι του Μάντσεστερ, όμως το νέο στραβοπάτημα σφίγγει ακόμα περισσότερο τον κλοιό παρά τη στήριξη που δέχθηκε από το «Έτιχαντ».

Στις τελευταίες του δηλώσεις μάλιστα μετά το φινάλε του αγώνα, ο Καταλανός τόνισε με ένα αόριστο τρόπο πως δεν είναι αρκετά καλός και συμπλήρωσε πως ακόμα δεν έχει βρει τη λύση ώστε να αντιστρέψει την κατάσταση στη Μάντσεστερ Σίτι.

«Εγώ είμαι το αφεντικό, ο προπονητής και δεν είμαι αρκετά καλός. Είναι τόσο απλό. Πρέπει να βρω ένα τρόπο να μιλήσω στους παίκτες μου στην προπόνηση για το πώς να παίζουμε, πώς να πιέζουμε, πώς να χτίζουμε τις επιθέσεις μας. Και δεν είμαι αρκετά καλός, δεν τα πάω καλά. Αυτή είναι η αλήθεια» παραδέχθηκε αρχικά, προτού συνεχίσει:

«Ήξερα ότι θα ήταν μια δύσκολη σεζόν, αλλά δεν την περίμενα τόσο δύσκολη. Δεν παίζουμε καλά. Πριν υπήρχε μια ομαλότητα. Τώρα δυσκολεύομαστε για διάφορους λόγους, φυσικά φταίνε και οι ήττες. Δεν δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό στο ντέρμπι... Είμαι ο προπονητής αυτών των παικτών, αυτού του συλλόγου και πρέπει να βρω λύσεις. Μέχρι στιγμής δεν το έχω καταφέρει. Αυτή είναι η αλήθεια».

"I'm the boss, I'm the manager and I'm not good enough."



Pep Guardiola in his post match press conference after the Manchester derby defeat 🎙️ pic.twitter.com/EUOW1Yr5Rm