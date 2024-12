«Συναγερμός» στο χριστουγεννιάτικο πάρτι της Λίβερπουλ: Διεκόπη γιατί βρέθηκαν σύνεργα χρήσης ναρκωτικών

Το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο πάρτι για το προσωπικό της Λίβερπουλ έληξε πριν την ώρα του, καθώς βρέθηκαν στις τουαλέτες σύνεργα χρήσης ναρκωτικών, ενώ ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του.

Η Λίβερπουλ νοίκιασε τον καθεδρικό ναό της πόλης, ένα από τα εμβληματικότερα μνημεία της προκειμένου να διοργανώσει το χριστουγεννιάτικο πάρτι που κάνει για το προσωπικό της. Περισσότερα από 500 άτομα που εργάζονται στους Reds έδωσα το «παρών» στο φαντασμαγορικό αυτό event όμως δεν πρόλαβαν να απολαύσουν το βράδυ τους, καθώς οι πόρτες του ναού έκλεισαν πριν την ώρα τους.

Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε ο Μάικ Κίγκαν στην Daily Mail, ένα άτομο που βρέθηκε στο πάρτι χρειάστηκε να λάβει ιατρική περίθαλψη όταν κατέρρευσε. Αμέσως προκλήθηκε αναστάτωση. Η βοήθεια έφθασε και στη συνέχεια οι υπάλληλοι ξεκίνησαν έρευνα στον χώρο μέχρι που ανακάλυψαν ότι στις τουαλέτες υπήρχαν σύνεργα για χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Η αντίδρασή τους ήταν άμεση, ανακοίνωσαν ότι το πάρτι δεν μπορούσε να συνεχiστεί ζητώντας από τον κόσμο να φύγει. Εκπρόσωπος της Λίβερπουλ μίλησε σε τοπική εφημερίδα για το περιστατικό αναφέροντας ότι δεν ανέχονται ως ομάδα το να συμβαίνουν αντίστοιχα περιστατικά σε events που διοργανώνουν, κάνοντας σαφές ότι ούτε ο Άρνε Σλοτ αλλά ούτε και κάποιος από τους παίκτες του ήταν εκεί.

Το άτομο του προσωπικού που κατέρρευσε αναρρώνει στο νοσοκομείο, ενώ τα αίτια του συμβάντος φάνηκαν να μην σχετίζονται με χρήση ουσιών. Οι Reds πάντως είχαν ξοδέψει πολλά χρήματα για τη διοργάνωση του πάρτι, νοικιάζοντας έναν καθεδρικό 120 ετών και προσλαμβάνοντας μπάντες για να ψυχαγωγήσουν το προσωπικό τους κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

𝘽𝙍𝙀𝘼𝙆𝙄𝙉𝙂: Liverpool's staff Christmas Party - at the city's cathedral - was shut down early after suspected drug paraphernalia was found in the toilets.



None of the players or manager Arne Slot are thought to have been present.



[@MikeKeegan_DM] pic.twitter.com/LVSN0A3dzC