Παρότι ο Μικέλ Αρτέτα δεν θεωρεί ότι ο Ιανουάριος δεν θα είναι... δραστήριος για την Άρσεναλ, άφησε ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο για αφίξεις.

Με το χειμερινό μεταγραφικό «παράθυρο» να πλησιάζει, οι αρμόδιοι των ομάδων ρίχνουν ήδη ματιές, προκειμένου να ενισχύσουν το ρόστερ τους στη μέση της σεζόν.

Μία από αυτές είναι και η Άρσεναλ, η οποία φέτος αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, κυρίως στα μετόπισθεν. Καλαφιόρι, Γουάιτ και Τομιγιάσου είναι εδώ και καιρό εκτός, ενώ οι Γκαμπριέλ και Ζιντσένκο λογίζονται ακόμη ως αμφίβολοι για την αναμέτρηση με την Έβερτον το Σάββατο (14/12, 17:00).

Οι Gunners είχαν ενισχυθεί το περασμένο καλοκαίρι με τις αφίξεις των Καλαφιόρι και Μερίνο, καθώς επίσης και με τις προσθήκες των δανεικών Στέρλινγκ και Νέτο. Σε δηλώσεις του, ο Μικέλ Αρτέτα άφησε τους φιλάθλους της ομάδας να... περιμένουν κάποια μεταγραφή το επόμενο διάστημα, κάνοντας λόγο για «εκπλήξεις».

«Ποτέ δεν περιμένω ο Ιανουάριος να είναι πολύ δραστήριος μεταγραφικά. Αλλά πρέπει να περιμένουμε να δούμε πού βρισκόμαστε. Πάντα έρχονται κάποιες εκπλήξεις... Είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό κι αν υπάρξουν κάποιες ευκαιρίες θα πρέπει να το δούμε. Ελπίζω ότι σε μερικές εβδομάδες η διαθεσιμότητα του ρόστερ θα είναι καλύτερη».

