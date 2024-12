Οι ποδοσφαιριστές της Γουέστ Χαμ έδειξαν τη συμπαράστασή τους προς τον Μίκαελ Αντόνιο, φορώντας τη φανέλα του στην προθέρμανση του αγώνα κόντρα στη Γουλβς.

Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης «πάγωσε» το απόγευμα του Σαββάτου (7/12), όταν η Γουέστ Χαμ επιβεβαίωσε πως ο Τζαμαϊκανός επιθετικός, Μίκαελ Αντόνιο, ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο με προσευχές για την κατάσταση της υγείας του.

Ευτυχώς λίγες ώρες αργότερα οι Hammers με νέα ανάρτηση καθησύχασαν τον κόσμο τονίζοντας πως ο ποδοσφαιριστής είχε διαφύγει του κινδύνου, αν και ο τραυματισμός που υπέστη στο πόδι ενδέχεται να τον αναγκάσει να αποσυρθεί πρόωρα από τα ποδοσφαιρικά γήπεδα!

Οι συμπαίκτες του στη Γουέστ Χαμ πάντως στέκονται δίπλα του και εμφανίστηκαν με δικές του φανέλες στην προθέρμανση του αγώνα κόντρα στη Γουλβς ως ένδειξη συμπαράστασης προς τον 34χρονο επιθετικό.

«Ο Μίκαελ είναι πολεμιστής και μαχητής, πάντα ήταν. Όλοι τον αγαπούν, είναι μια μεγάλη προσωπικότητα εδώ» ήταν μερικά από τα λόγια που μοιράστηκε ο αρχηγός των Hammers, Τζάροντ Μπόουεν, για τον συμπαίκτη του και επιθετικό της ομάδας.

West Ham players show their support for Michail Antonio whilst warming up at London Stadium 🫶 pic.twitter.com/e44i3OSV6b