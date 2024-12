Ο Νταν Άσγουορθ απομακρύνθηκε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά την ήττα από τη Νότιγχαμ Φόρεστ με τη σύμφωνη γνώμη του Τζιμ Ράτκλιφ, ύστερα από πέντε μήνες παρουσίας στους Κόκκινους Διαβόλους.

Ο Νταν Άσγουoρθ αποτελεί παρελθόν από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μόλις πέντε μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του αθλητικού διευθυντή. Ο ίδιος είχε ενταχθεί στους Κόκκινους Διαβόλους τον Ιούλιο του 2024, ύστερα από μία θητεία στη Νιούκαστλ που έληξε με αρκετά επεισοδιακό τρόπο.

Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε η Athletic, ο Άσγουορθ απομακρύνθηκε μετά από παρέμβαση του CEO, Ομάρ Μπεραντά, ο οποίος θεώρησε την ήττα από τη Νότιγχαμ Φόρεστ στη 15η αγωνιστική της Premier League τη... σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Ο ίδιος ο Τζιμ Ράτκλιφ στάθηκε στο πλευρό του διευθύνοντος συμβούλου στηρίζοντας την απόφαση τού να απολύσει τον Άσγουορθ, προκαλώντας έκπληξη στα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης που ήξεραν ότι ο ισχυρός άνδρας της Γιουνάιτεντ πίστευε στον Άγγλο και στο πλάνο που είχε για την αναμόρφωση της ομάδας.

Παρότι η Γιουνάιτεντ ισχυρίζεται πως η συμφωνία για την απομάκρυνσή του πάρθηκε από κοινού, η ίδια πηγή αναφέρει ότι επήλθε από το ίδιο το κλαμπ μετά από αναφορές που έγιναν σε βάρος του για την κακή απόφοδοση των Κόκκινων Διαβόλων.

Κατά τη θητεία του, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επένδυσε περίπου 200 εκατ. λίρες σε μεταγραφές παικτών το περασμένο καλοκαίρι όπως αυτές των Λένι Γιορό, Μανουέλ Ουγκάρτε και Ματάις Ντε Λιχτ. Ήταν επίσης αυτός που επέμενε για το «διαζύγιο» με τον Έρικ Τεν Χαγκ, ωστόσο φάνηκε ότι αποκλείστηκε από την επιλογή του Ρούμπεν Αμορίμ ως διάδοχου του Ολλανδού.

Η αποχώρησή του προκαλεί ερωτήματα, ιδιαίτερα μετά από την πολυπλοκότητα της πρόσληψής του. Η Γιουνάιτεντ χρειάστηκε μήνες για να ολοκληρώσει τη συμφωνία με τη Νιούκαστλ, καταβάλλοντας τελικά αποζημίωση ύψους 2-3 εκατ. λιρών στις Καρακάξες προκειμένου να φέρει τον Άσγουορθ στο Μάντσεστερ.

