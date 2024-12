Το παζλ της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων ολοκληρώθηκε, με τα ματς Μάντσεστερ Σίτι - Γιουβέντους, Παρί - Ατλέτικο και Ρεάλ - Αλ Χιλάλ να ξεχωρίζουν.

Η πρώτη φάση των ομίλων του νέου Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων που οραματίζεται η FIFA είναι γεγονός. Στην κλήρωση της 5ης Δεκεμβρίου οι 32 ομάδες από όλες της ηπείρου που θα συμμετέχουν στη διοργάνωση έμαθαν τους αντιπάλους τους, με την κληρωτίδα να φέρνει αντιμέτωπες μερικές από τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου.

Από την κλήρωση πάντως ξεχώρισαν τα ευρωπαϊκά ντέρμπι ανάμεσα σε Μάντσεστερ Σίτι - Γιουβέντους και Παρί - Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς και η κόντρα της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην Αλ Χιλάλ του Νεϊμάρ και των υπόλοιπων αστέρων.

Το νέο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων θα διεξαχθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ με πρεμιέρα στις 15 Ιουνίου του 2025 ανάμεσα σε Ίντερ Μαϊάμι και Αλ Αχλί, ενώ ο μεγάλος τελικός έχει προγραμματιστεί για τις 13 του Ιούλη.

1ος Όμιλος

2ος Όμιλος



3ος Όμιλος

4ος Όμιλος

5ος Όμιλος

6ος Όμιλος

7ος Όμιλος

8ος Όμιλος

Η δομή του νέου Μουντιάλ Συλλόγων ουσιαστικά είναι πανομοιότυπη με αυτή του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι 32 ομάδες που συμμετέχουν χωρίστηκαν στους οκτώ παραπάνω ομίλους, από τους οποίους οι δύο καλύτεροι θα «αποδράσουν» για να βρεθούν στη φάση των «16» της διοργάνωσης μετά την ολοκλήρωση των τριών αγωνιστικών. Από εκεί το τουρνουά θα συνεχιστεί με μονές νοκ-άουτ αναμετρήσεις μέχρι και τον μεγάλο τελικό της 13ης Ιουλίου.

Συνολικά δώδεκα γήπεδα των ΗΠΑ θα φιλοξενήσουν το νέο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Η πρεμιέρα θα λάβει χώρα στο «Hard Rock Stadium» του Μαϊάμι στις 15 Ιουνίου και ο μεγάλος τελικός στο «MetLife Stadium» του Νιου Τζέρσεϊ στις 13 του Ιούλη. Αναλυτικά τα γήπεδα της διοργάνωσης:

