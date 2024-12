Ο Έντσο Φερνάντες είναι ξανά σε σχέση, μόλις ένα μήνα μετά τον χωρισμό του από τη μήτερα των παιδίων του ,Βαλεντίνα Σερβάντες.

Ο Έντσο Φερνάντες, ο Αργεντίνος μέσος της Τσέλσι, φαίνεται να έχει προχωρήσει στην προσωπική του ζωή μετά τον χωρισμό του από τη Βαλεντίνα Σερβάντες, την παιδική του αγάπη και μητέρα των δύο παιδιών του. Σύμφωνα με τον τηλεπτικό σταθμό «Lam», ο 23χρονος ποδοσφαιριστής έχει βρει τον έρωτα στα μάτια της 22χρονης Αργεντίνας τραγουδίστριας, Νίκι Νικόλ.

Τι και αν δήλωνε ότι χώρισε γιατί θέλει να ζήσει ελεύθερος, οι φήμες ότι βρίσκεται ήδη σε νέα σχέση δίνουν και παίρνουν. Σύμφωνα με τις πληροφόριες τον περασμένο Οκτώβριο, λίγο πριν ανακοινωθεί ο χωρισμός του, οι δύο τους εμφανίστηκαν μαζί σε κλαμπ του Μπουένος Άιρες. Ένα Video από το πάρτι, όπου οι δύο τους φαίνονταν να περνούν χρόνο μαζί, έκανε αμέσως τον γύρο του διαδικτύου.

📺 Cuenta @yanilatorre en #LAM que están iniciando un romance Enzo Fernández y Nicki Nicole Él ya se lo habría blanqueado a Valentina Cervantes, su ex pic.twitter.com/ACwlZiAnPq

Παρά το γεγονός ότι κανένας από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τη σχέση τους, οι θαυμαστές του 23χρονου ποδοσφαιρίστης των Μπλέ έκαναν τη σύνδεση με τον πανηγυρισμό του Αργεντίνου στο παιχνίδι της Τσέλσι με τη Λέστερ. Μετά το γκολ του, σχημάτισε το σήμα του τηλεφώνου, το οποίο παραπέμπει στο τραγούδι "Llámame" της Νίκι Νικόλ.

ENZO FERNÁNDEZ DOUBLED THE LEAD WITH A LOVELY GOAL!!!

COLE PALMER 🏴󠁧(2002) WITH A GREAT ASSIST!!!pic.twitter.com/DqVvHYOBXf