Οπαδοί της Γουέστ Χαμ πιάστηκαν στα χέρια κατά τη διάρκεια του ματς με την Άρσεναλ προκαλώντας πανικό στις κερκίδες του Ολυμπιακού Σταδίου του Λονδίνου, με τα «σφυριά» να αναζητούν τα άτομα που διαπληκτίστηκαν.

Η Άρσεναλ ήταν καταιγιστική στο ντέρμπι του Λονδίνου απέναντι στη Γουέστ Χαμ κι έφυγε με το διπλό από το Ολυμπιακό Στάδιο (3-5), στη 13η αγωνιστική της Premier League (30/11). Οι Κανονιέρηδες επικράτησαν 5-2 των γηπεδούχων, έχοντας σε εξαιρετική μέρα τον Μπουκάγιο Σάκα και κατάφεραν να σκαρφαλώσουν στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Η ένταση που είχε το ματς στο ασύλληπτο ημίχρονο των επτά γκολ, πέρασε και στις εξέδρες, όπου σημειώθηκε ένα πρωτοφανές περιστατικό. Οπαδοί της Γουέστ Χαμ προκάλεσαν πανικό όταν πιαστηκαν στα χέρια μετά το 4ο γκολ των φιλοξενούμενων. Όπως φαίνεται και στο βίντεο που έγινε viral, ένας εξ αυτών επιτίθεται με γροθιές στο πρόσωπο ενός άλλου, με τον δεύτερο να αντιδρά έντονα.

Όσο εκτιλίσσονταν οι σκηνές μάχης στις κερκίδες, περισσότεροι φίλαθλοι προσπαθούσαν να μπουν στη μέση και να χωρίσουν τους δύο άνδρες, όμως σύντομα προκλήθηκε μία μικρή σύρραξη στις κερκίδες.

Ο εκπρόσωπος της γηπεδούχου ομάδας έκανε σαφές ότι το περιστατικό δεν θα περάσει έτσι και θα αναζητηθούν τα άτομα που προκάλεσαν αυτήν την αναστάτωση, ώστε να τους επιβληθούν οι αντίστοιχες τιμωρίες.

HUGE fight breaks out amongst fans in West Ham end during Arsenal clash! 😮 #WHUARS pic.twitter.com/GFqx9Wo6KY