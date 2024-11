Κοινές διαμαρτυρίες κατά της αύξησης στις τιμές των εισιτηρίων ετοιμάζουν οι φίλαθλοι τεσσάρων ομάδων της Premier League, πριν τη σέντρα των αγώνων της Κυριακής (01/12).

Η αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων έχει προκαλέσει κατά καιρούς αντιδράσεις στην Αγγλία και στους φιλάθλους των ομάδων της Premier League.

Ακόμη μία φορά, ο κόσμος θα ενωθεί για να εκφράσει τα παράπονά του με τις ολοένα και μεγαλύτερες αυξήσεις που πονάει την... τσέπη του. Την Κυριακή (01/12), οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Λίβερπουλ, σε «Ολντ Τράφορντ» και «Άνφιλντ» αντίστοιχα, θα αναρτήσουν σχετικό πανό πριν την έναρξη των αναμετρήσεων, ως μέρος της εκστρατείας Stop Exploiting Loyalty του Συνδέσμου Φιλάθλων Ποδοσφαίρου.

Rival fans at Old Trafford and Anfield to unite in protests against ticket prices | Football | The Guardian ⁦@MCFCfoodbank⁩ https://t.co/eeHcmodGDL