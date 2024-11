Σύμφωνα με δημοσίευμα γνωστής ιστοσελίδας που ασχολείται με το ρεπορτάζ της Λίβερπουλ, ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ θα υπογράψει νέο συμβόλαιο με τους «κόκκινους» και θα συνεχίσει την καριέρα του στο «Άνφιλντ»!

Με happy end φαίνεται πως θα ολοκληρωθεί το ένα από τα τρία σημαντικά «σίριαλ» που διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή η Λίβερπουλ. Ο λόγος για τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της γνωστής ιστοσελίδας «anfieldwatch» που ασχολείται με το ρεπορτάζ της Λίβερπουλ, ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ έδωσε τα χέρια με τους «κόκκινους» και μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα ανανεώσει το συμβόλαιο του.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η υπόθεση του Φαν Ντάικ έμοιαζε περισσότερο με τυπική διαδικασία, καθώς και οι δύο πλευρές ήθελαν εξ αρχής να δώσουν συνέχεια στη συνεργασία τους. Σε αντίθεση με την περίπτωση του Μο Σαλάχ που βρίσκεται στον «αέρα», για τη Λίβερπουλ το θέμα του Φαν Ντάικ δεν παρουσίασε ποτέ δυσκολίες, καθώς οι απαιτήσεις του Ολλανδού, συγκριτικά με αυτές του Αιγύπτιου, ήταν πάντα πολύ πιο χαμηλές όσον αφορά το οικονομικό σκέλος.

Εφόσον δεν προκύψει κάποια μεγάλη ανατροπή, η Λίβερπουλ θα ανακοινώσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες την ανανέωση του Φαν Ντάικ και ο Ολλανδός θα συνεχίσει να αγωνίζεται με την κόκκινη φανέλα στο «Άνφιλντ».

Πέρα από την υπόθεση του Σαλάχ, τη δεδομένη στιγμή η Λίβερπουλ έχει να διαχειριστεί και το ζήτημα με τον Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ τον οποίο «πιέζει» στενά η Ρεάλ Μαδρίτης.

