Ο Ρουντ Φαν Νίστελροϊ θα είναι εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ο επόμενος προπονητής της Λέστερ, με τον Ολλανδό να έχει δώσει τα χέρια με τη διοίκηση της ομάδας και να ετοιμάζεται να επιστρέψει άμεσα στην Premier League.

Σύμφωνα με το Sky Sports, η Λέστερ έχει ήδη καταλήξει στο ποιος θα είναι ο διάδοχος του Στιβ Κούπερ, που προσφάτως απολύθηκε. Πρόκειται για τον Ρουντ Φαν Νίστελροϊ, το όνομα του οποίου τις τελευταίες ημέρες έχει συνδεθεί με αρκετές αγγλικές ομάδες.

Ο 48χρονος φαίνεται να έχει συμφωνήσει με τις Αλεπούδες αλλά οι πιθανότητες να είναι στον πάγκο τους στην ερχόμενη αναμέτρηση για την Premier League, κόντρα στην Μπρέντφορντ (30/11) είναι ελάχιστες. Ο ίδιος παρά το ότι έχει συμφωνήσει, δεν έχει φθάσει ακόμα στην Αγγλία. Είναι στην Ολλανδία όπου διαμένει μόνιμα και αναμένεται να ταξιδέψει εντός των επόμενων ωρών με προορισμό το Νησί για να ολολοκληρωθεί και το τυπικό της διαδικασίας.

Στη σύντομη θητεία του στη Μάντσετσερ Γιουνάιτεντ μετά την απόλυση του Έρικ Τεν Χαγκ άφησε θετικές εντυπώσεις, καθώς σημείωσε με τους Κόκκινους Διαβόλους τρεις νίκες και μία ισοπαλία σε τέσσερα παιχνίδια. Εκτός από τον 48χρονο, είχαν ακουστεί και τα ονόματα των Νίκο Κόβατς και Κάρλος Κορμπεράν ως υποψήφιοι διάδοχοι του Κούπερ, ωστόσο οι ιθύνοντες αποφάσισαν ότι ο Φαν Νίστελροϊ είναι η ιδανική επιλογή και τού αξίζει μία ευκαιρία.

🔵🦊 Documents being checked and then time to announce Ruud van Nistelrooy as new Leicester City head coach. pic.twitter.com/oVV41I3HLq