Την περίπτωση του Τεό Ερναντές της Μίλαν φέρεται να εξετάζει ο Ρούμπεν Αμορίμ για το αριστερό άκρο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο δρόμος προς την κορυφή θα είναι μακρύς για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Ρούμπεν Αμορίμ. Και ο Πορτογάλος το αντιλήφθηκε από το πρώτο κιόλας παιχνίδι απέναντι στην Ίπσουιτς όπου οι «κόκκινοι διάβολοι»... κόλλησαν στο 1-1, παρότι κατάφεραν να προηγηθούν μόλις στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης.

Σύμφωνα με τα Μέσα του εξωτερικού, ο Αμορίμ έχει ήδη ξεκινήσει να «κυκλώνει» περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που θα μπορούσαν να ενισχύσουν σημαντικά το υπάρχον ρόστερ. Όπως αναφέρει το «Sky» της Γερμανίας, στα «ραντάρ» της Γιουνάιτεντ για το αριστερό άκρο της άμυνας βρίσκεται και ο Τεό Ερναντές. Μπορεί ο Αλφόνσο Ντέιβις να εξακολουθεί να είναι ο νο1 στόχος της αγγλικής ομάδας, ωστόσο οι δυσκολίες της συγκεκριμένης περίπτωσης υποχρεώνουν τη Γιουνάιτεντ να «τσεκάρει» και άλλα ονόματα.

Ο Γάλλος φουλ μπακ της Μίλαν δεσμεύεται με τους «ροσονέρι» έως και το καλοκαίρι του 2026 και θα μπορούσε να απασχολήσει σοβαρά τη Γιουνάιτεντ.

🚨🔴 The search for a new left-back at Manchester United is in full swing. Highest priority for Ruben #Amorim as reported!



▫️Alphonso Davies remains the desired target but difficult to realize



🆕 Theo Hernández is also on the list alongside other options. However, Hernández… pic.twitter.com/2sW6W8DqS1