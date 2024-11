Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κινείται δυνατά για την απόκτηση του Αλφόνσο Ντέιβις, κάνοντας καλύτερη πρόταση από Μπάγερν και Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει αρχίσει διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του Αλφόνσο Ντέιβις και φέρεται να προσφέρει περισσότερα χρήματα από την Μπάγερν και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Με τον Λουκ Σο να αντιμετωπίζει συχνά προβλήματα τραυματισμών, οι Reds έχoυν βγει στην αγορά για έναν αξιόπιστο αριστερό μπακ και ο Καναδός είναι στην κορυφή της λίστας. Ο 24χρονος αριστεροπόδαρος αμυντικός των Βαυαρών, ο οποίος έχει «κλέψει» την παράσταση με τις εμφανίσεις του στη Bundesliga και στην Εθνική, βρίσκεται στο στόχαστρο κορυφαίων συλλόγων στην Ευρώπη, όμως ο Αμορίμ πιέζει τη διοίκηση για το super deal.

𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Manchester United are firming up their interest in Alphonso Davies and are offering more money than both Bayern Munich and Real Madrid. 🇨🇦



