Η Μάντσεστερ Σίτι ζει το χειρότερο σερί της εδώ και 18 χρόνια, ο Πεπ Γκουαρδιόλα το πιο δύσκολο διάστημα της καριέρας του. Το «μαύρο κουτί» των Πολιτών, από το κενό του Ρόδρι ως τη χαμένη ταυτότητα και το απόλυτο challenge για τον Καταλανό.

Τα μαντάτα της ανανέωσης του Πεπ Γκουαρδιόλα ως το 2027 ήταν πέρα για πέρα ευχάριστα. Οι δηλώσεις περί παραμονής ακόμα και στην περίπτωση του... υποβιβασμού, πότισαν το εσωτερικό της ομάδας με την απαραίτητη συσπείρωση. Η επιστροφή του Μανουέλ Ακάντζι στο αρχικό σχήμα ήταν ένας ακόμα λόγος για αισιοδοξία πως θα επέλθει η πολυπόθητη αντίδραση.

Όποια πτυχή κι αν επέλεγε κανείς, οι λόγοι αισιοδοξίας πως η Μάντσεστερ Σίτι θα πατήσει το «restart» κόντρα στην Τότεναμ ήταν πολλοί. Πέραν όλων των οιωνών, το πιο ασφαλές ίσως πειστήριο ήταν η φυσική βεβαιότητα που πήγαζε από το ιστορικό της. «Κάποια στιγμή πρέπει να νικήσει, δεν γίνεται να χάσει ξανά». Κι όμως, έχασε. Για την ακρίβεια, συνεθλίβη.

Οι τετράκις πρωταθλητές Αγγλίας στη σειρά βρίσκουν τον εαυτό τους πρώτο θέμα στις ειδήσεις μετά την τεσσάρα από τους Σπερς μέσα στο «Etihad» και την πέμπτη διαδοχική τους ήττα σε όλες τις διοργανώσεις. Μια Σίτι με τεράστια ανασταλτικά προβλήματα, χωρίς την απαιτούμενη ένταση και πλέον, χωρίς ψυχολογία.

Η απόσταση από την πρωτοπόρο Λίβερπουλ ξέφυγε στο -8 πριν από το μεταξύ τους ντέρμπι στο «Άνφιλντ» και είναι η μεγαλύτερη που έχει πάρει ποτέ πρωτοπόρος στις πρώτες 12 αγωνιστικές, μετά τη Γιουνάιτεντ του... 1994! Και οι αρνητικές επιδόσεις παραπέμπουν πλέον σε άλλες εποχές:

Χαρακτηριστικά, πέντε σερί ήττες η Σίτι είχε να βιώσει από τα... πέτρινά της χρόνια το 2006, μία ενεργή πρωταθλήτρια στο Νησί από το 1956 και ο Γκουαρδιόλα ποτέ άλλοτε στην καριέρα του!

Το βαρύ σκορ ισοφάρισε και την ευρύτερη ήττα για τον Καταλανό τεχνικό, ο οποίος στις δηλώσεις του μετά το ματς έδειξε συνειδητοποιημένος και διόλου ξαφνιασμένος για την κρίση στην οποία έχει περιέλθει η ομάδα του.

«Σε οκτώ χρόνια είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναζήσει. Ήξερα ότι αργά ή γρήγορα θα ερχόταν η πτώση. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα χάναμε τρία σερί ματς στην Premier League αλλά η αλήθεια είναι πως ήμασταν συνεπείς για υπερβολικά μεγάλο διάστημα. Πλέον δεν μπορούμε να αρνηθούμε την πραγματικότητα που κάποιες φορές έρχεται και σε προσγειώνει στο ποδόσφαιρο».

Στην ερώτηση του «τις πταίει» για την κατρακύλα των πρωταθλητών, από την πρώτη στιγμή η προφανέστερη απάντηση έγκειται στην απουσία του Ρόδρι. Το κενό που άφησε ο καλύτερος παίκτης του πλανήτη για το 2024 αποδεικνύεται δυσαναπλήρωτο κι έκανε την εμφάνισή του με το... καλησπέρα, από το πρώτο κιόλας παιχνίδι έπειτα από τον τραυματισμό του. Μπορεί η Σίτι να συνέχισε στον δρόμο των νικών όντας σε... flight mode, αλλά σύντομα επήλθε η καθίζηση. Και ο Ρόδρι είναι η απαρχή των αιτιών στο «μαύρο κουτί» της Σίτι.

Οι Πολίτες πολύ απλά δεν μπορούν ούτε να αμυνθούν ούτε κυρίως να αποδώσουν με την ίδια συνοχή και ασφάλεια στα μετόπισθεν. Η απουσία του Ισπανού φωτίζεται ακόμα περισσότερο από τη «γύμνια» των υπολοίπων σε αυτή τη θέση. Ο κατά τα άλλα αξιόπιστος Ματέο Κόβατσιτς δεν έχει την κλάση για να πάρει τα «κλειδιά» της μεσαίας γραμμής, υποπίπτοντας πολύ πιο εύκολα στο λάθος από την αντίπαλη πίεση και χωρίς την ικανότητα να προωθεί την μπάλα με την επιτυχία του Ισπανού. Ούτε ο Ματέους Νούνες μπορεί να μπει στην εξίσωση, παίζοντας στην πλειονότητα των αγώνων ως αριστερός χαφ.

Man City since start of last PL season With Rodri: 0 losses in 36 games Without Rodri: 6 losses in 14 games pic.twitter.com/IVUugZQ4jh

Ο Ιλκάι Γκουντογκάν, από την άλλη, δεν είναι ο ίδιος παίκτης που αποχώρησε το καλοκαίρι του 2023 για την Μπαρτσελόνα. Πίσω από την επιστροφή του στο κλαμπ, κρύβεται ένα μεταγραφικό σφάλμα των Πολιτών που δεν προέβησαν σε άλλη κίνηση στη μεσαία γραμμή, θεωρώντας πως έχουν όλα τα υλικά που τους οδήγησαν στην κορυφαία χρονιά της κατάκτησης Premier League και Champions League. Η έλευση του Γερμανού περισσότερο θόλωσε τα νερά παρά έδωσε λύση.

Η ένδεια της Σίτι στη θέση του Ρόδρι κατέστησε ακόμα πιο εύκολο το πρόβλημα να βγει στην επιφάνεια, αλλά οι τραυματισμοί δεν σταμάτησαν σε εκείνον.

Ο Γκουαρδιόλα ανέφερε επανειλημμένα πως τα προβλήματα με τους στόπερ του έχουν αφήσει το σημάδι τους. Ο Ρούμπεν Ντίας έχασε τα τελευταία παιχνίδια, ο Ακάντζι επέστρεψε αλλά δεν έφερε την... άνοιξη, ο Στόουνς είναι εκτός φόρμας.

Η προ και μετά Ρόδρι εποχή ταυτίζεται απόλυτα και με τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Με τον Ισπανό στη δράση και τη Σίτι στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις, ο Νορβηγός μπήκε στη σεζόν ακάθεκτος, με δέκα γκολ στα πρώτα πέντε ματς πρωταθλήματος. Τότε φαινόταν πως η Σίτι δεν μπορεί να σκοράρει εύκολα χωρίς τον Χάαλαντ. Πλέον, δεν μπορεί να σκοράρει ούτε με αυτόν.

Ο Νορβηγός βρίσκεται επίσης σε πτώση στον ρυθμό που σκοράρει ενώ εξακολουθεί να βρίσκει τις ευκαιρίες, μετρώντας μόλις δύο γκολ στα τελευταία επτά ματς στην Premier και το δυστυχές για τον Γκουαρδιόλα είναι πως κανείς δεν βγαίνει μπροστά για να καλύψει αυτή την έλλειψη.

Ο Σαβίνιο δεν έχει γκολ ακόμα στη σεζόν, ο Φόντεν συνεχίζει από το περασμένο EURO τις αδιάφορες πτήσεις του, Μπερνάρντο Σίλβα και Κέβιν Ντε Μπρόινε παίζουν επίσης κάτω από τα στάνταρ τους στο παραγωγικό/εκτελεστικό κομμάτι με τον Βέλγο προφανώς να έχει μείνει πίσω μετά τον τραυματισμό του τον περασμένο Σεπτέμβριο και να αγωνίζεται για λίγο στα τελευταία ματς ερχόμενος από τον πάγκο.



Η Σίτι σε αυτό το σερί των πέντε ηττών έχει χάσει την ταυτότητά της. Και το αποτέλεσμα είναι ο τρόπος παιχνιδιού της να γυρίζει... μπούμερανκ. Ο Γκουαρδιόλα το έθεσε επακριβώς, η ομάδα του δέχεται ακραία πολλές ευκαιρίες για το μότο το οποίο πρεσβεύει, που δεν είναι άλλο από το «να ελέγχεις τον αγώνα».

Οι Πολίτες δεν μπορούν να ελέγξουν πια το ρυθμό. Χωρίς τον Ρόδρι και τις αναταράξεις που επικρατούν στην αμυντική γραμμή τους, η αμυντική μετάβαση έχει γίνει η αχίλλειος πτέρνα τους. Το παιχνίδι κόντρα στην Τότεναμ απέδειξε περίτρανα πόσο ευάλωτη είναι η Σίτι όταν χάνει την κατοχή, με τους δείκτες να μαρτυρούν του λόγου του αληθές.

Με υψηλότερο μέσο όρο τερμάτων από αντεπιθέσεις στη θητεία του στη Σίτι τα 0,66 γκολ, ο Γκουαρδιόλα βλέπει πλέον τον δείκτη να έχει ανέβει στο 1,2.

Στο διάστημα των πέντε αυτών αγώνων, η Σίτι έχει ανταλλάξει ρόλους με τους αντιπάλους της. Τα 2,3 γκολ που πετύχαινε στα πρώτα 14 ματς κατά μέσο όρο έχουν γίνει πλέον 0,8, και παράλληλα τα 0,8 των αντιπάλων έχουν γίνει 2,8!

Η Σίτι δεν έχει σταματήσει να παράγει επικίνδυνες τελικές, με τον δείκτη των xGoals να πέφτει από το 2,1 μόλις στο 2. Όμως παράλληλα με την αστοχία της (0,8 γκολ για 2xG), έχει επιτρέψει στους αντιπάλους της το ιλιγγιώδες για ομάδα Γκουαρδιόλα 2,1 xG against.



«Είμαστε εύθραυστοι. Παίζουμε με λίγο αρνητισμό στο μυαλό μας, αλλά είναι φυσιολογικό. Το ποδόσφαιρο πάνω από όλα είναι διάθεση».

Ακόμα κι όταν πρόκειται για τους υπερπρωταθλητές Αγγλίας, κάθε ήττα που στοιβάζεται λειτουργεί επιβαρυντικά για την ψυχολογία και τη νοοτροπία που επιδεικνύεται ατομικά και ομαδικά. Το κομμάτι της εύθραυστης ψυχολογίας αντικατοπτρίστηκε απέναντι στους Σπερς, όταν οι γηπεδούχοι έχασαν το μυαλό τους μετά το 0-1 και δέχθηκαν πολύ νωρίς και το 0-2, μένοντας έτσι για πρώτη φορά πίσω στο σκορ με δύο γκολ πριν το 20λεπτο σε εντός έδρας ματς πρωταθλήματος από το 2010!

Η δουλειά που έχει μπροστά του ο Πεπ είναι πολλαπλή. Δεν αρκεί από μόνη της η τακτική αναπροσαρμογή για να αλλάξει τις κακές συνήθειες. Δεν αρκεί από μόνη της η ένεση αυτοπεποίθησης και ψυχραιμίας στους παίκτες του. Χρειάζεται να γίνουν όλα ταυτόχρονα και πάνω από όλα, χρειάζονται νίκες, εδώ και τώρα.

Ο πληθυντικός δεν είναι τυχαίος: στο ματς κόντρα στη Φέγενορντ για το Champions League καλείται απαραίτητα να σπάσει το σερί και να πάρει το πρώτο τρίποντο. Όσο για το δεύτερο, θα πρέπει να υπερβεί τον τωρινό, κακό εαυτό της και να φωνάξει παρών απέναντι στην πρωτοπόρο Λίβερπουλ μέσα στο «Άνφιλντ». Εκεί που αν δεν ζευγαρώσει τις νίκες και πολύ περισσότερο αν ηττηθεί, το -11 δεν θα έχει γυρισμό, όπως παραδέχθηκε κι ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Αν και η κουβέντα τίτλου δεν είναι αυτό που (πρέπει να) απασχολεί αυτόν και την ομάδα του:

«Δεν σκεφτόμαστε το αν θα πάρουμε ή θα χάσουμε τον τίτλο, δεν είμαστε σε κατάσταση που να μπορούμε να σκεφτούμε το τέλος της σεζόν. Αν το χάσουμε στο τέλος θα είναι επειδή δεν το αξίζουμε. Τώρα συνειδητοποιείτε πόσο δύσκολο ήταν αυτό που πετύχαμε»



Liverpool could move 11 points clear of Man City if they win at Anfield on Sunday 📈



Here's what Pep Guardiola thinks of that potential situation... pic.twitter.com/AI6FKO8vfo