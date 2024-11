Μία ημέρα μετά την ανανέωση του συμβολαίου του με την Μάντσεστερ Σίτι, ο Πεπ Γκουαρδιόλα νιώθει πιο Citizen από ποτέ, αποφασισμένος να την επαναφέρει στην κορυφή σε περίπτωση υποβιβασμού.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα θα κάθεται στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι μέχρι το καλοκαίρι του 2027, όπως επισημοποίησε ο σύλλογος το βράδυ της Παρασκευής (21/11).

Μπορεί η Σίτι να βιώνει μία δύσκολη αγωνιστική περίοδο, έχοντας υποστεί τέσσερις συνεχόμενες ήττες, ενώ ακόμη εκκρεμεί η υπόθεση των 115 οικονομικών παραβιάσεων.

Στη συνέντευξη Τύπου πριν τον σημαντικό αγώνα με την Τότεναμ για την Premier League το Σάββατο (23/11, 19:30), ο Γκουαρδιόλα δεν γινόταν να μην ερωτηθεί για το ενδεχόμενο βαριάς τιμωρίας της ομάδας του, εάν τελική βρεθεί ένοχη για τις παραβιάσεις.

Η απάντησή του αφοπλιστική, όπως και όλο το προηγούμενο διάστημα κατά το οποίο υπερασπίζεται με πάθος το ρόλο του στην ομάδα.

«Θα είμαι εδώ εάν πέσουμε κατηγορία. Δεν ξέρω πού θα μας στείλουν, αλλά εμείς θα ανέβουμε πάλι. Θα ανεβαίνουμε συνέχεια μέχρι να ξαναβρεθούμε στην Premier League», είναι τα λόγια του 53χρονου προπονητή.

"If we get relegated, I will be here"



Pep Guardiola when asked about Manchester City's FFP charges after committing his future to the club until 2026 🗣 pic.twitter.com/Dpie2Mjhov